Украинцам в ЕС будет проще найти работу: как изменятся правила трудоустройства

В Швейцарии планируют, что благодаря изменениям уровень занятости украинцев со статусом S с нынешних 20% увеличится до 40% уже к концу 2024 года.

Некоторым украинцам, которым из-за полномасштабного вторжения ВС РФ пришлось уехать за границу, станет легче устроиться на работу в новой стране. Так, в частности, в Швейцарии собираются заменить разрешения на работу упрощенной онлайн-регистрацией, чтобы упростить трудоустройство беженцев из Украины. Об этом пишет издание Swissinfo.ch.

Что изменится для украинских беженцев в Швейцарии

Парламент страны хочет отменить процедуру получения разрешения на работу. Вместо нее появится обязательная онлайн-регистрация, что облегчит поиск работы беженцам с видом на жительство категории S.

Это решение уже было поддержано Советом кантонов и Национальным советом. Теперь последнее слово за парламентом европейской страны. Как объяснил министр юстиции Беат Янс, целью правительства Швейцарии является повышение занятости украинцев со статусом S с нынешних 20% до 40% уже к концу 2024 года.

"Переход от получения разрешения к онлайн-регистрации является ключевым шагом к достижению этой цели", – сказал он.

В публикации отмечается, что разрешение на проживания категории S предоставляется в Швейцарии беженцам из Украины и их близким родственникам. По данным правительства Швейцарии по состоянию на начало декабря 2023 года в Швейцарии проживало около 66 000 человек со статусом S. В ноябре 2023 года власти продлили этот миграционный режим до 4 марта 2025 года.

Статус защиты в Швейцарии

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Швейцария начала предоставлять украинцам, которые бежали от войны, статус защиты "S". Благодаря этому статусу граждане получают удостоверения категории "S" на год, но потом его можно продлить. А уже через пять лет украинцы, которым нужна защита, могут получить вид на жительство категории "В". Его действие заканчивается с отзывом статуса временной защиты.

Также такой статус защиты позволяет выезжать из Швейцарии и возвращаться без оформления разрешения на поездку.

Напомним, осенью Швейцария решила финансово стимулировать украинских беженцев, чтобы они возвращались домой. Когда люди лишаются временного статуса беженца, у них есть примерно предоставят от шести до девяти месяцев на выезд со страны, а людям, которые решат вернуться со Швейцарии в Украину, выплатят от 1 до 4 тысяч евро.

Также недавно Фокус объяснял, как европейские страны меняют условия помощи украинским беженцам и что будет дальше.