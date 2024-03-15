Пенсионеры получат почти 400 гривен надбавки в апреле: кому поднимут выплаты

В апреле произойдет рост минимальной зарплаты с 7100 до 8000 гривен, в результате чего увеличат выплаты некоторым пенсионерам.

В апреле у некоторых категорий украинцев вырастут выплаты. В частности, это касается пенсионеров, кому более 65 лет и кто имеет 30 лет страхового стажа для женщин и 35 для мужчин. Подробнее о повышении рассказало издание "24 Канал".

Выплаты таких пенсионеров не могут быть меньше 40% от минимальной зарплаты. Эта категория граждан получила повышение в январе, тогда пенсия поднялась до 2840 гривен. Зато в апреле она вырастет до 3200 гривен. Повышение произойдет из-за того, что минимальная зарплата вырастет с 7100 до 8000 гривен.

Кроме этого, с 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом их страхового стажа.

Повышение пенсий в январе: что известно

В январе минимальная пенсия выросла до 2361 гривны, а максимальная до 23610 гривен. Зато выплаты за сверхурочный стаж увеличились до 23,6 гривны за каждый дополнительный год. Также с января добровольный пенсионный взнос составил 1562 гривны, а доплата самостоятельным пенсионерам, нуждающимся в уходе — 944 гривны.

Напомним, в Украине будут считать пенсии по-новому, в частности выплаты будут состоять из двух частей — социальной (базовой), индивидуальной (персональной).

Ранее сообщали, что для оформления субсидии, пенсионерам может понадобится справка о доходах. Этот документ можно получить онлайн или офлайн.