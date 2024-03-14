Без этого документа не будет субсидии: как пенсионерам получить справку о доходах
По информации Пенсионного фонда, справку о доходах граждане могут получить как онлайн, так и офлайн.
Иногда, чтобы решить некоторые вопросы, пенсионерам может понадобиться справка о доходах. Этот документ, в частности, нужен гражданам, когда они оформляют субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Между тем в Пенсионном фонде объяснили, как можно получить эту справку.
Как получить справку о доходах онлайн
По информации ПФУ, для этого нужно:
- авторизоваться на веб-портале ПФУ, используя для этого квалифицированную электронную подпись (КЭП);
- в личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать опцию "Запрос на получение электронных документов".
- в новом окне выберите тот вид справки, который вам нужен: "Справка о доходах пенсионера";
- нужно заполнить все обязательные поля формы, указать период, за который нужно сформировать справку, предоставить разрешение на передачу и обработку своих персональных данных и нажать кнопку "Отправить в ПФУ";
После того, как запрос на получение справки отправлен, на экране появится соответствующее сообщение. Узнать о результате тоже можно на веб-портале госучреждения, если открыть раздел "Мои обращения".
Заметим, что получить справку пенсионер должен лично, то есть ему придется посетить соответствующее управление ПФУ. С собой нужно взять документ, подтверждающий личность.
Как получить справку оффлайн
Получить справку о доходах пенсионер может сразу, если обратится в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. При себе необходимо иметь следующие документы:
- заявление, написанное в произвольной форме, в котором указывается, за какой период необходима справка о доходах и с какой целью ее будут использовать (субсидия, льготы);
- паспорт или документ, удостоверяющий личность и его копию;
- документ и его копия о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- пенсионное удостоверение (при наличии).
Получить услугу можно в день обращения.Важно
Ранее Фокус объяснял, что должны сделать украинцы, чтобы не потерять право пользоваться жилищной субсидией. Также напомним, что украинцам упростили процесс оформления субсидии. Так, граждане уже могут подавать заявки в приложении или на портале "Дія".