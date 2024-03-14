Без этого документа не будет субсидии: как пенсионерам получить справку о доходах

По информации Пенсионного фонда, справку о доходах граждане могут получить как онлайн, так и офлайн.

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Иногда, чтобы решить некоторые вопросы, пенсионерам может понадобиться справка о доходах. Этот документ, в частности, нужен гражданам, когда они оформляют субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Между тем в Пенсионном фонде объяснили, как можно получить эту справку.

Как получить справку о доходах онлайн

По информации ПФУ, для этого нужно:

авторизоваться на веб-портале ПФУ, используя для этого квалифицированную электронную подпись (КЭП);

Как пенсионеру онлайн получить справку о доходах онлайн Фото: ПФУ

в личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать опцию "Запрос на получение электронных документов".

Получить справку о доходах пенсионер может онлайн Фото: ПФУ

в новом окне выберите тот вид справки, который вам нужен: "Справка о доходах пенсионера";

На веб-портале ПФУ пенсионер может заказать справку о доходах Фото: ПФУ

нужно заполнить все обязательные поля формы, указать период, за который нужно сформировать справку, предоставить разрешение на передачу и обработку своих персональных данных и нажать кнопку "Отправить в ПФУ";

Какие данные должен указать пенсионер, чтобы получить справку о доходах Фото: ПФУ

После того, как запрос на получение справки отправлен, на экране появится соответствующее сообщение. Узнать о результате тоже можно на веб-портале госучреждения, если открыть раздел "Мои обращения".

Заметим, что получить справку пенсионер должен лично, то есть ему придется посетить соответствующее управление ПФУ. С собой нужно взять документ, подтверждающий личность.

Как получить справку оффлайн

Получить справку о доходах пенсионер может сразу, если обратится в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. При себе необходимо иметь следующие документы:

заявление, написанное в произвольной форме, в котором указывается, за какой период необходима справка о доходах и с какой целью ее будут использовать (субсидия, льготы);

паспорт или документ, удостоверяющий личность и его копию;

документ и его копия о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

пенсионное удостоверение (при наличии).

Получить услугу можно в день обращения.

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