Есть целых 30 дней: какое требование должны выполнить украинцы, чтобы не потерять субсидию

Субсидианты должны в течение 30 дней с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, информировать о них орган Пенсионного фонда Украины. Иначе помощь на оплату коммунальных услуг они не будут получать.

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Государство помогает некоторым украинцам оплачивать часть жилищно-коммунальных услуг, предоставляя им субсидии. Однако помощь можно потерять, если граждане скроют или забудут указать определенную информацию определенную информацию. О соответствующем условии говорится в постановлении Кабинета Министров Украины № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива".

Так, субсидианты должны предупреждать о:

изменения состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйств;

изменения социального статуса членов домохозяйства (заключение или расторжение брака);

изменения в составе семьи члена домохозяйства;

изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;

изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом;

изменения руководителя, исполнителя коммунальных услуг, создание объединения.

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Если возникают описанные выше условия, граждане подают новое заявление на назначение субсидии и снова заполняют декларацию .

Как сообщить об изменениях

Это можно сделать на Портале электронных услуг ПФУ. Нужно авторизоваться в личном кабинете, воспользовавшись электронной цифровой подписью, а затем открыть раздел "Обращение" и, следуя инструкциям, узнать нужную информацию.

Также украинцы могут подавать устные или письменные обращения. Для устного обращения придется лично посетить любое отделение Пенсионного фонда и записаться на прием к специалисту.

Зато письменное обращение можно отправить по почте или передать документ в соответствующий орган, учреждение (ПФУ) лично или через уполномоченное им лицо, имеющее доверенность от него.

В письменном обращении должна быть следующая информация:

фамилия, имя и отчество субсидианта;

место жительства гражданина;

суть вопроса, который нужно решить с ПФУ.

Также на письменном обращении должна быть подпись заявителя и дата.

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Напомним, украинцам упростили процесс оформления субсидии в 2024 году. Так, с марта граждане могут подавать заявки на получение госпомощи на портале "Дія". Также Фокус рассказывал, что нужно знать внутренне перемещенным лицам, которые хотят оформить субсидию.