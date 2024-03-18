В Украине отменят почти 20 тысяч должностей: кому грозит сокращение

Как пояснил замминистра финансов Роман Ермоличев, государство продолжает работать над внедрением реформы в государственном секторе.

В Украине с 1 апреля 2024 г. произойдет сокращение вакантных штатных должностей в системе государственных органов власти. Планируется. что сокращение коснется 19,3 тысяч должностей. Об этом идет речь на сайте Министерства финансов Украины.

"Вакантные должности по системе оплаты труда, действовавшей в 2023 году и ранее, играли важную роль для министерств. Ведь когда в министерствах было значительное количество вакансий, а фонд оплаты труда считался по предельной численности, это создавало предпосылки его экономии и приводило к выплатам большей заработной платы", — отметил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

По его словам, после анализа состояния оплаты труда в государственных органах было установлено, что в некоторых органах стимулирующие надбавки были неограниченных размеров или отдельным работникам необоснованно установлены слишком большие надбавки.

"Поэтому правительство в 2024 году реализовало реформу оплаты труда, введя новую грейдовую систему должностных окладов в органах государственной власти", – напомнил он.

Как платить зарплаты госслужащим в 2024 году

Грейдирование предусматривает группировку должностей по определенным признакам для стандартизации оплаты труда. Об этом писал Фокус в своем материале "Зарплаты как в бизнесе. Что изменится в оплате труда госслужащих с 1 января". Согласно соответствующему проекту закона №8222, который в 2023 году прошел первое чтение, заработная плата будет разделена на две части:

постоянную — состоящую из должностного оклада, надбавки за выслугу лет, за ранг гослужбовца, денежной помощи, выплачиваемой с предоставлением ежегодного основного оплачиваемого отпуска;

вариативную — это премии по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности и месячной, квартальной премии, компенсации за дополнительную нагрузку и по вакантной должности.

Также в документе вокзано, что должностные оклады будут определяться на основе классификации должностей, соответствующих Каталогу типовых должностей государственной службы. Каталог будет учитывать ежегодное сопоставление уровня оплаты труда должностей в государственном аппарате с частным сектором Украины.

Недавно Фокус писал, что у некоторых украинцев с 1 апреля вырастут зарплаты. Да, им начнут выплачивать 12 тысяч гривен. Также стало известно, как перерасчет пенсионных выплат повлияет на назначение субсидии.