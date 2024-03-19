Украинцы могут остаться без стажа и пенсий: объяснение ПФУ

По словам представителей Пенсионного фонда, необходимо внимательно следить за документами не только при оформлении выплат, но и при трудоустройстве. Это поможет избежать проблем в будущем.

Из-за некоторых ошибок ряд украинцев может остаться без пенсионных выплат и страхового стажа. Представители Пенсионного фонда ответили, как можно избежать проблем.

Крайне важно обращать внимание на заполненные данные в трудовой книжке не только при получении пенсии, но и в те моменты, когда человек устраивается на новую работу. Если там допущены ошибки, тогда могут возникнуть определенные проблемы с суммой выплат и количеством стажа.

К самым распространенным ошибкам, которые возникают при заполнении трудовой книжки, представители Пенсионного фонда отнесли следующие:

дата; название должности; название предприятия или компании; номер и дата приказа; подпись руководителя и его ФИО, печать;

должны быть зафиксированы изменения в названии предприятия или их реорганизация;

записи в трудовой книжке не должны быть выполнены "другими чернилами" после предварительных записей о принятии или увольнении. Ошибки должны быть исправлены отдельной записью, которая должна быть заверена в соответствии с требованиями.

Примечательно, что только у работодателей есть возможность вносить ряд изменений в трудовую книжку, если они не являются виновниками ошибок. Также отмечено, что при смене фамилии важно правильно указать необходимый документи дату его издания.

К слову, 3 года назад в Украине появились электронные трудовые книжки. В связи с этим работодатели должны отправлять в Пенсионный фонд копии трудовых книжек своих подопечных. Это должно обеспечить полную информацию о стаже.

Отдельно в Пенсионном фонде рассказали, что решение о начислении стажа принимает должностное лицо, а не автоматическая система.

Напомним, в Украине некоторым пенсионерам могут выплатить сразу шесть пенсий. В ПФУ назвали условие, которое нужно выполнить для того, чтобы получить такую выплату. Также Фокус рассказывал, как пенсионеры судятся с государством из-за пенсий.