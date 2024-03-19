Уничтоженное и поврежденное жилье: какую максимальную сумму компенсации выплачивают украинцам

Как пояснили специалисты, правительство определилось с максимальными размерами компенсации за поврежденное жилье, но ограничило сумму выплаты за недвижимость, которая была разрушена.

Государство определило максимальный размер компенсации за поврежденное жилье, но сумма компенсации за разрушенный дом или квартиру пока в законодательстве не закреплена. Поэтому эту выплату определяют, как правило, отдельно. Между тем специалисты "Юридического советчика для ВПЛ" на странице в социальной сети Facebook объяснили, в чем заключается различие между размером компенсации за уничтоженное и за поврежденное жилье

Компенсация за поврежденное жилье

Размер компенсации за поврежденный объект недвижимого имущества рассчитывается комиссией органов местного самоуправления на основании соответствующих документов (например, акта комиссионного обследования и/или отчета по техническому обследованию), проведенного осмотра и в соответствии с заполненным чек-листом.

Вместе с тем в зависимости от рассчитанной в чек-листе суммы компенсации ремонтные работы, необходимые для восстановления поврежденного жилья, делятся на:

ремонт категории А — рассчитанная сумма компенсации не превышает 200 тысяч гривен;

ремонт категории Б — рассчитанная сумма компенсации составляет:

от 200 тысяч гривен до 350 тысяч гривен — для квартир (жилых помещений) в многоквартирном доме; от 200 тысяч гривен до 500 тысяч гривен — для одноквартирных домов, в частности обособленных жилых домов усадебного типа, сблокированных домов с отдельными квартирами, имеющих собственный вход с улицы, коттеджей и домов одноквартирных повышенной комфортности, домов усадебного типа, дачных и садовых.

То есть, максимальный размер компенсации составляет:

за поврежденную квартиру — 350 тысяч гривен;

за дом — 500 тысяч гривен.

Компенсация за уничтоженное жилье

Компенсацию за объект недвижимого имущества, который уничтожили во время боевых действий, комиссия рассчитывает по установленной законодательством формуле. Ее применяют отдельно для квартир, и отдельно для домов.

Расчет происходит с учетом:

показателя стоимости одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в целом по Украине;

регионального коэффициента;

количества комнат;

года застройки;

площади объекта недвижимости и так далее.

Однако компенсацию выплачивают только в пределах предельных квадратных метров уничтоженного жилья:

не более 150 квадратных метров — для квартир;

не более 200 квадратных метров — для дома усадебного типа, садового или дачного дома.

"Так что максимальный размер компенсации за уничтоженное жилье законодательством не установлен, но компенсация возможна в пределах предельных квадратных метров соответствующего типа жилья", — отмечается в сообщении.

Напомним, правительство планирует предоставлять специальные субсидии переселенцам на аренду жилья. Государственную помощь планируют ввести летом 2024 года для граждан, которые потеряли собственное жилье во время войны. Также Фокус рассказывал: чтобы получить компенсации по программе "еВідновлення" жилье заявителя должно соответствовать четырем условиям.