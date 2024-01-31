Придется подождать: когда РФ начнет выплачивать Украине репарации за войну

По словам заместителя министра юстиции Украины Ирины Мудрой, если РФ согласится добровольно финансировать восстановление нашей страны, тогда часть замороженных российских актвивов за рубежом могут разблокировать.

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Украина совместно с международным сообществом продолжает работу над механизмом, который позволит получить от России средства на послевоенное восстановление войны. Но заместитель министра юстиции Ирина Мудра говорит, что в ближайшее время никаких репараций наша стана от агрессора получить не сможет. Причина: компенсационную комиссию, которая запустит процесс по выплатам репараций, создадут не ранее чем через год. Об этом она сказала 31 января в комментарии изданию "РБК-Украина".

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По ее словам, комиссия будет похожа на ирако-кувейтскую компенсационную комиссию, занимавшуюся вопросами репараций от Ирака Кувейту в 90-х годах прошлого столетия. Тогда выплаты происходили по решению решения Совбеза ООН.

"По моим прогнозам комиссия должна быть создана в течение года плюс какое-то время на ратификацию договора", — рассказала она.

Как отметила Мудра, также должно быть создано международное многостороннее соглашение, чтобы помешать России блокировать решение ООН по поводу репараций. Над соответствующим документом уже работают, его должно подписать как можно больше стран.

"Это страны G7, все проголосовавшие за резолюцию ООН и где находятся активы России. Для легитимности инструмента, поскольку создается новый квазисудебный орган, нужно заручиться широкой поддержкой. Должны быть страны Азии, Латинской Америки, Африки", — сказала заместитель министра юстиции.

После договор еще ратифицируют парламенты стран-подписантов. И только потом компенсационная комиссия сможет на основании реестра определять суммы выплат, источником которых станут российские активы.

По словам Мудрой, если в Москве захотят добровольно финансировать фонд и осуществлять выплаты, на что в свое время согласился Ирак, часть активов страны-агрессора могут разморозить. Если же Россия откажется — передача заблокированных средств будет считаться авансовым платежом для выполнения обязанностей. Решение об этом должна принять компенсационная комиссия.

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Напомним, посол по особым поручениям МИД Украины и агент Украины в Международном суде ООН 11 декабря 2023 года рассказывал, как Россия будет платить репарации Украине. По его словам, для начала Международный суд ООН, должен принять решение о компенсации со стороны конкретного государства. А в сентябре того же года Кориневич заявил, что Украина будет требовать репараций от РФ в Гааге.