Доведеться почекати: коли РФ почне виплачувати Україні репарації за війну

За словами заступника міністра юстиції України Ірини Мудрої, якщо РФ погодиться добровільно фінансувати відновлення нашої країни, тоді частину заморожених російських актівів за кордоном можуть розблокувати.

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Україна спільно з міжнародним співтовариством продовжує роботу над механізмом, який дасть змогу отримати від Росії кошти на післявоєнне відновлення війни. Але заступник міністра юстиції Ірина Мудра каже, що найближчим часом жодних репарацій наша країна від агресора отримати не зможе. Причина: компенсаційну комісію, яка запустить процес із виплат репарацій, створять не раніше ніж через рік . Про це вона сказала 31 січня в коментарі виданню "РБК-Україна".

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За її словами, комісія буде схожа на ірако-кувейтську компенсаційну комісію, що займалася питаннями репарацій від Іраку Кувейту в 90-х роках минулого століття. Тоді виплати відбувалися за рішенням рішення Радбезу ООН.

"За моїми прогнозами комісія має бути створена протягом року плюс якийсь час на ратифікацію договору", — розповіла вона.

Як зазначила Мудра, також має бути створена міжнародна багатостороння угода, щоб перешкодити Росії блокувати рішення ООН щодо репарацій. Над відповідним документом уже працюють, його має підписати якомога більше країн.

"Це країни G7, які всі проголосували за резолюцію ООН і де знаходяться активи Росії. Для легітимності інструменту, оскільки створюється новий квазісудовий орган, потрібно заручитися широкою підтримкою. Мають бути країни Азії, Латинської Америки, Африки", — сказала заступниця міністра юстиції.

Після договір ще ратифікують парламенти країн-підписантів. І тільки потім компенсаційна комісія зможе на підставі реєстру визначати суми виплат, джерелом яких стануть російські активи.

За словами Мудрої, якщо в Москві захочуть добровільно фінансувати фонд і здійснювати виплати, на що свого часу погодився Ірак, частину активів країни-агресора можуть розморозити. Якщо ж Росія відмовиться — передача заблокованих коштів вважатиметься авансовим платежем для виконання обов'язків. Рішення про це має ухвалити компенсаційна комісія.

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Нагадаємо, посол з особливих доручень МЗС України та агент України в Міжнародному суді ООН 11 грудня 2023 року розповідав, як Росія платитиме репарації Україні. За його словами, для початку Міжнародний суд ООН має ухвалити рішення про компенсацію з боку конкретної держави. А у вересні того ж року Кориневич заявив, що Україна вимагатиме репарацій від РФ у Гаазі.