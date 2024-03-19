Есть чем заменить: как украинская ГТС будет работать без газа из РФ

Если в 2025 году украинскую газотранспортную систему не будут использовать для транзита российского газа, инфраструктуру будут использовать для других проектов совместно со странами Евросоюза.

Украина планирует отказаться от транзита российского газа. При этом газотранспортная система страны (ГТС) сможет функционировать без сбоев, поскольку будет транспортировать газ внутренней добычи в подземные газовые хранилища. Об этом в Операторе ГТС Украины (ОГТСУ) сообщили журналистам издания "РБК-Украина".

Там пояснили, что мощности ГТС будут использовать для того, чтобы транспортировать природный газ из стран Евросоюза в подземные хранилища газа (ПХГ) во время сезона накачки и в обратном направлении в осенне-зимний период.

"В 2023 году из ЕС и Молдовы в Украину поступило более 4,3 миллиарда кубометров природного газа. Это более чем вдвое больше, чем было транспортировано в 2022 году. Основные объемы поступили в режиме "таможенного склада" во время сезона закачки газа в подземные хранилища", — рассказали в ГТС Украины.

Также Украина присоединится к инициативе "Вертикальный коридор", благодаря которой можно будет транспортировать природный газ из Греции в Молдову, также некоторые объемы ресурса будут направлять в подземные хранилища в Украине.

"В прошлом году через Трансбалканский газопровод было прокачано более 550 миллионов кубометров газа, основные объемы поступили на хранение в украинские подземные хранилища газа. Этот маршрут является стратегически важным звеном, соединяющим LNG-рынок Южной Европы с Восточной и Центральной Европой, а также соединяется с украинскими ПХГ", — поясняется в публикации.

Также Украина планирует участвовать в новом газовом хабе, который формируется в юго-восточной Европе. Так, благодаря развитию мощностей LNG-терминалов в Греции, расширится газовый экспорт из Азербайджана, а также будет способствовать газодобыче в Румынии.

"По нашим оценкам, через три-пять лет здесь возникнет не менее десяти миллиардов кубов профицита газа. Он может зайти в Украину, храниться до зимы в газохранилищах на западе страны и зимой транспортироваться на запад — в Словакию, Австрию и другие страны Европы", — сообщили в операторе.

Когда Украина откажется от транзита российского газа

Сейчас между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" действует соглашение о транзите российского газа в страны ЕС, которое компании заключили в 2019 году. Действие соглашения подходит к концу 31 декабря 2024 года. В украинском правительстве уже неоднократно говорили, что не будут заключать новое соглашение с Россией.

Так, например, 15 марта министр энергетики Герман Галущенко сказал, что европейские компании могут хранить газ, который они покупают в РФ, в украинских подземных хранилищах.

"В прошлом году было 14 миллиардов кубометров транзита российского газа, а у нас есть хранилища, где 15 миллиардов кубометров могут использовать европейцы. Если говорить совсем просто: возьмите и закачайте этих 14 миллиардов кубометров в украинские хранилища. Если кто-то и дальше хочет получать российский газ со скидкой и думать, что это — безопасно", — сказал он.

Между тем председатель правления компании НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов недавно рассказал, что компания несет убытки, транспортируя российский газ. Все потому, что "Газпром" за транзит "голубого топлива" платит украинской компании лишь две трети от предусмотренного контрактом — почти 800 миллионов долларов из 1,2 миллиарда долларов в год.