Дело не в экономии: отопительный сезон в Украине завершат досрочно

По словам главы "Нафтогаза" Алексея Чернышова, последний отопительный сезон для Украины прошел относительно спокойно, поскольку страна учла уроки прошлых годов и хорошо подготовила энергосистему.

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Отопительный сезон 2023/2024 в Украине планируют завершить раньше срока из-за достаточно высоких температурных показателей. Об этом сказал в интервью Le Figaro глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

"Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, ввиду плюсовой температуры, это произойдет в конце марта", — сказал он.

Чернышов отметил, что прошедшая зима была для Украины относительно спокойной, если сравнивать с ситуацией в 2022 году, после полномасштабного вторжения ВС РФ.

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"Мы усвоили уроки 2022 года, когда осенью подверглись массированным атакам со стороны России, и подготовились. Наша энергосистема очень надежна. Но это не значит, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру каждый день", — объяснил глава НАК "Нафтогаз Украины".

Отметим, что отопительный сезон 2023/2024 стартовал в Украине в середине октября. Например, в Киеве тепло в жилые дома начали поставлять с 16 числа, а перед этим к централизованной системе теплоснабжения были подключены коммунальные здания: больницы, школы, детские сады и так далее.

Как правило, отопительный сезон в Украине заканчивается 15 апреля. Однако городские власти могут принимать решения самостоятельно, то есть отключить отопление в жилых домах могут и раньше срока. Все зависит от температуры воздуха: если показатель держится на уровне +8 градусов в течение трех дней, тогда подачу могут прекратить.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль 5 марта заявил, что осенне-зимний период страна прошла с газом собственной добычи. Все благодаря тому, что компания "Укргаздобыча" в 2023 году, запустила в эксплуатацию 86 новых скважин, часть из которых — очень мощные.

"Второй параметр, к сожалению — это потеря территорий вместе с крупными промышленными предприятиями, то есть потеря производственного потребления", — подчеркнул глава правительства.

Тем временем отметим, что синоптики Укргидрометцентра прогнозируют нестабильную погоду в Украине, как минимум до 22 марта. Так, большую часть территории страны накроют осадки в виде дождя и даже мокрого снега.

Ранее Фокус рассказывал, сколько газа использовала Украина во время прохождения последнего осенне-зимнего периода. Тем временем эксперты говорят о многомиллиардных долгах в энергетическом секторе. Как объяснил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, самые большие долги в газовом секторе, — более чем 200 миллиардов гривен, в том числе 80 миллиардов накопились за последние два года.