Справа не в економії: опалювальний сезон в Україні завершать достроково

За словами глави "Нафтогазу" Олексія Чернишова, останній опалювальний сезон для України пройшов відносно спокійно, оскільки країна врахувала уроки минулих років і добре підготувала енергосистему.

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Опалювальний сезон 2023/2024 в Україні планують завершити раніше терміну через досить високі температурні показники. Про це сказав в інтерв'ю Le Figaro глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", — сказав він.

Чернишов зазначив, що минула зима була для України відносно спокійною, якщо порівнювати із ситуацією 2022 року, після повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

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"Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня", — пояснив глава НАК "Нафтогаз України".

Зазначимо, що опалювальний сезон 2023/2024 стартував в Україні в середині жовтня. Наприклад, у Києві тепло в житлові будинки почали постачати з 16 числа, а перед цим до централізованої системи теплопостачання було під'єднано комунальні будівлі: лікарні, школи, дитячі садки тощо.

Як правило, опалювальний сезон в Україні закінчується 15 квітня. Однак міська влада може ухвалювати рішення самостійно, тобто відключити опалення в житлових будинках можуть і раніше терміну. Усе залежить від температури повітря: якщо показник тримається на рівні +8 градусів протягом трьох днів, тоді подачу можуть припинити.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 5 березня заявив, що осінньо-зимовий період країна пройшла з газом власного видобутку. Усе завдяки тому, що компанія "Укргазвидобування" 2023 року запустила в експлуатацію 86 нових свердловин, частина з яких — дуже потужні.

"Другий параметр, на жаль, — це втрата територій разом із великими промисловими підприємствами, тобто втрата виробничого споживання", — наголосив глава уряду.

Тим часом зазначимо, що синоптики Укргідрометцентру прогнозують нестабільну погоду в Україні щонайменше до 22 березня. Так, більшу частину території країни накриють опади у вигляді дощу і навіть мокрого снігу.

Раніше Фокус розповідав, скільки газу використала Україна під час проходження останнього осінньо-зимового періоду. Тим часом експерти говорять про багатомільярдні борги в енергетичному секторі. Як пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, найбільші борги в газовому секторі, — більш ніж 200 мільярдів гривень, зокрема 80 мільярдів накопичилися за останні два роки.