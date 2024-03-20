Возобновление полетов: юрист объяснил, кто будет отвечать за безопасность пассажиров

По словам Олега Бондаря, ракетная опасность не является чем-то новым для гражданской авиации и на такой случай уже существуют многочисленные нормативы.

Уже третий год воздушное пространство над Украиной остается закрытым из-за полномасштабной войны. В то же время, последние месяцы активно обсуждается вариант возобновления авиасообщения. Юрист Олег Бондарь в комментарии "24 каналу" рассказал, как это может быть реализовано и кто понесет ответственность при несчастном случае.

По его словам, спустя более 2 лет регулярных обстрелов трудно называть ракетную опасность непредсказуемыми обстоятельствами. Дело в том, что для гражданской авиации это не является чем-то новым.

"На этот случай существуют многочисленные нормативы – от стандартов ИКАО до инструкций авиационных властей – как выпускать самолет в рейс, открывать ли воздушное пространство, в том числе и в зонах, где ведутся вооруженные конфликты. Ключевым элементом такого решения является тщательная оценка существующих угроз и способности каждого субъекта авиационной деятельности их предотвращать", — говорит Олег Бондарь.

Отдельно юрист назвал определенные инструменты, которые используются экспертами для оценки ситуации. Речь идет про матрицу угроз, перечень зон повышенного риска, систему оперативных оповещений NOTAM, доступ к разведывательным данным и военной информации.

Соответственно, для аэропорта, аэронавигационной службы, регулятора, авиаперевозчика и всех тех, кто причастен к процессы авиационного сообщения, обеспечение безопасности является приоритетом.

Ответственность зависит от:

действий, которые привели или способствовали нарушению безопасности;

того, своевременно ли регулятор не инициировал ограничение полетов,

не принял ли авиаперевозчик во внимание сообщения об эскалации угроз,

не был ли организован своевременный обмен информацией по безопасности и тому подобное.

Окончательное решение об осуществлении полета будет принимать капитан воздушного судна. Соответственно, именно авиаперевозчик будет первым, кто должен будет разбираться с ситуацией, если произойдет несчастный случай, считает юрист.

"Есть определенный лимит так называемой "безусловной" ответственности, когда авиакомпания должна компенсировать ущерб независимо от ее ответственности. Для украинских перевозчиков он, как правило, установлен в размере около 160 тысяч евро. Требования сверх указанного лимита требуют доказательства умысла или халатности со стороны перевозчика", — продолжил Олег Бондарь.

Напомним, 12 марта сообщалось, что Украина работает над восстановлением гражданского авиасообщения на базе одного из аэропортов, о чем заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига. По его словам, это сложный вопрос, который включает в себя аспекты, связанные с безопасностью и другими техническими моментами.