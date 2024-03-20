Блокаде конец? Фермерам в Польше пообещали запретить транзит украинских продуктов

Как ожидается, Польша запретит транзит из Украины не только пшеницы и кукурузы, но еще и других продуктов, среди которых яблоки и фрукты.

Польские власти пообещали местным фермерам закрыть для ввоза из Украины некоторые аграрные продукты. Договоренности, в рамках которых будет запрещен транзит пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, уже достигнуты, сообщает издание Rmf24.

Как отмечается, под запретом окажется и другая продукция, например:

сахар;

птица;

яйца;

яблоки и другие фрукты.

"Сохранение эмбарго на сельхозпродукцию из Украины и регулирование торговых отношений с этой страной являются частью положений соглашения, подписанного с представителями аграрных организаций и министром сельского хозяйства. Документ был подписан ночью", – сказано в публикации.

Как отмечают журналисты, запрет еще нужно будет согласовать с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Интересно, что в документе, который, по информации журналистов, подписал министр сельского хозяйства польши Чеслав Секерский говорится, что проблемы у польских фермеров возникли не только из-за "агрессии России против Украины. К возникшим проблемам, как считают поляки, также причастны:

Европейский Союз, поскольку безоговорочно поддерживал неограниченный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины;

предыдущее правительство, которое согласилось с позицией Евросоюза.

Тем временем напомним, что 20 марта в Польше должна состояться национальная всеобщая забастовку фермеров. По данным СМИ, в стране пройдет более 580 протестов, в которых примут участие почти 70 тысяч аграриев.

Кроме того, польские фермеры в ходе масштабных акций протеста по всей стране начали блокировать движение автобусов через границу. В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) сообщили, что проезд заблокирован на трассе перед пунктом пропуска "Медика", смежным с украинским КПП "Шегини".