В ЕС определились, как будут сотрудничать с Украиной: что нового предложили для торговли

Европейский Союз еще на год продлит отмену импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции, но введет другие ограничения для Украины.

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Европейский парламент и Совет Евросоюза достигли предварительных договоренностей по поводу продления мер, которые подразумевают либерализацию торговых отношений с Украиной. Об этом говорится в публикации Европарламента.

Так, тексте сказано, что временная приостановка импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС будет продлена еще на год, до 5 июня 2025 года. В то же время Еврокомиссия, если понадобится, может ввести ограничения, если возникнут серьезные проблемы на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран блока из-за украинского импорта.

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Также может под временным запретом может оказаться особо чувствительная сельскохозяйственная продукция. Речь идет об:

птице;

яйцах;

сахаре.

овсе;

кукурузе;

крупах

меде.

Также европейские депутаты добились от Еврокомиссии принять меры, если украинской пшеницы на рынке ЕС будет очень много. Базовым периодом для ввода жестких ограничений будут 2022 и 2023 годы, то есть, если импорт этой продукции превысит средние объемы этих двух лет, Еврокомиссия введет тарифы на импорт.

Теперь и Европарламент, и Совет ЕС должны будут окончательно сформировать новый договор и проголосовать за него. Срок действующего соглашение заканчивается 5 июня 2024 года, а новые правила, как ожидается, заработают сразу после окончания срока действия.

Торговый представитель Украины Тарас Качка 6 марта 2024 года сказал, что украинское правительство не будет оспаривать ограничения на торговлю с Европейским Союзом. По его словам, в Киеве надеются, что меры, вводимые организацией, помогут разрешить спор с Польшей.

"Возможно, что управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС – это то, что нам всем нужно. Что касается пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия", — отметил он.

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Напомним также, что 8 марта Сейм Республики Польша принял резолюцию о введении санкций в связи с импортом продовольственной и сельскохозяйственной продукции из РФ и Беларуси в страны Европейского союза.