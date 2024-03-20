У ЄС визначилися, як співпрацюватимуть з Україною: що нового запропонували для торгівлі

Європейський Союз ще на рік продовжить скасування імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції, але введе інші обмеження для України.

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Європейський парламент і Рада Євросоюзу досягли попередніх домовленостей щодо продовження заходів, які передбачають лібералізацію торговельних відносин з Україною. Про це йдеться в публікації Європарламенту.

Так, у тексті сказано, що тимчасове призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції в ЄС буде продовжено ще на рік, до 5 червня 2025 року. Водночас Єврокомісія, якщо знадобиться, може запровадити обмеження, якщо виникнуть серйозні проблеми на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн блоку через український імпорт.

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Також під тимчасовою забороною може опинитися особливо чутлива сільськогосподарська продукція. Йдеться про:

птиці;

яйцях;

цукрі.

вівсі;

кукурудзі;

крупах

меді.

Також європейські депутати домоглися від Єврокомісії вжити заходів, якщо української пшениці на ринку ЄС буде дуже багато. Базовим періодом для введення жорстких обмежень будуть 2022 і 2023 роки, тобто, якщо імпорт цієї продукції перевищить середні обсяги цих двох років, Єврокомісія введе тарифи на імпорт.

Тепер і Європарламент, і Рада ЄС повинні будуть остаточно сформувати новий договір і проголосувати за нього. Термін чинної угоди закінчується 5 червня 2024 року, а нові правила, як очікується, запрацюють одразу після закінчення терміну дії.

Торговий представник України Тарас Качка 6 березня 2024 року сказав, що український уряд не буде оскаржувати обмеження на торгівлю з Європейським Союзом. За його словами, у Києві сподіваються, що заходи, які запроваджує організація, допоможуть розв'язати суперечку з Польщею.

"Можливо, що керований підхід до торговельних потоків між Україною та ЄС — це те, що нам усім потрібно. Що стосується пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія", — зазначив він.

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Нагадаємо також, що 8 березня Сейм Республіки Польща ухвалив резолюцію про введення санкцій у зв'язку з імпортом продовольчої та сільськогосподарської продукції з РФ і Білорусі до країн Європейського союзу.