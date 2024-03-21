Работа в Украине: какие вакансии чаще всего предлагают во время войны

По словам руководительницы Государственного центра занятости Юлии Жовтяк, наибольшее количество вакансий работодатели предлагают в Киеве и области, а также в Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях.

Рынок труда в Украине оправился от кризиса, который спровоцировала полномасштабная война с Россией. Предложений по работе ощутимо увеличилось, более того — возник дефицит кадров. Об этом сказала 20 марта в интервью изданию "Интерфакс-Украина" директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

Какую работу сейчас украинцам предлагают чаще всего

По ее словам, ежедневно актуальными являются около 50 тысяч вакансий. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году. Аналогичная тенденция на Едином портале вакансий, где объединены предложения различных ресурсов, в частности: robota.ua, Work.ua, jooble.org и других.

"Если в конце прошлого года там было 200 тысяч предложений работы, то сегодня это почти 230 тысяч вакансий", — рассказала она.

Жовтяк отметила, что сейчас некоторые специалисты могут не беспокоиться о поиске работы, поскольку для них хватает вакансий. Речь, прежде всего, о:

продавцов;

бухгалтеров;

водителей;

медиков;

грузчиков;

поваров;

учителей;

воспитателей;

автослесарей;

психологов;

токарей;

швеи;

электромонтеров;

фармацевтов.

Работодатели также активно ищут строителей, но с этим есть определенные проблемы: многие мужчины уехали или попали под мобилизацию, поэтому сейчас спрос превышает предложение. Уже ощущается нехватка кадров — и в ближайшее время проблема усугубится.

"И здесь вопрос в том, что сейчас у нас нет такого количества мужчин на учете, которое нужно в строительной отрасли. То есть пока будет ощущаться действительно нехватка кадров в этой сфере", — отметила Юлия Жовтяк.

В то же время трудоспособная часть населения активно интересуется возможностью трудоустроиться в сфере торговли. Также людей интересует сфера государственного управления, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.

Жовтяк также рассказала, что сейчас на рынке есть две самые большие проблемы — дефицит квалифицированных кадров и профессионально-квалификационный дисбаланс. В регионах ситуация хуже, чем в Киеве. Причина: миграция населения, а также призыв в ряды Вооруженных сил. Наибольшее количество вакансий сейчас появляется в Киеве и регионе, а также в Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях.

Сколько готовы тратить работодатели на зарплатный фонд в 2024 году

Что касается зарплат, то, например, средний размер выплат в вакансиях, которые предложены на Едином портале, составляет 19 тысяч гривен.

"Однако есть предложения для швей, которым готовы платить 45 100 гривен, для водителей — 50 тысяч гривен", — сказала Юлия Жовтяк.

Напомним, как ранее писал Фокус, более половины (53%) украинцев признались, что их доходы уменьшились, а из них 30% говорят, что уровень доходов снизился существенно. Также недавно в Кабмине объяснили, в каких специалистах будет нуждаться Украина через пять лет.