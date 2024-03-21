"Большой порт Санкт-Петербург" остановил перевалку селитры из-за атак украинских дронов (карта)

Торговые операции с морскими перевозками приостановлены в одном из крупнейших морских портов РФ на Балтике из-за атак украинских ударных дронов.

Российский морской порт под названием "Большой порт Санкт-Петербург", опасаясь атак украинских ударных беспилотников, прекратил переваливать селитру, что означает для питерского порта потерю весомых 3 миллионов тонн грузов в год. Об этом пишет российское медиа "Коммерсантъ".

По информации "Ъ", власти Петербурга в будущем планируют вынести перевалку селитры в целом за пределы города, вероятно в Усть-Лугу, которая, однако, не готова принимать селитру, поскольку порту необходима модернизация инфраструктуры.

Как стало известно медиа, "Большой порт Санкт-Петербург" в феврале прекратил перевалку селитры, а это для порта, который и так находится в затруднительном положении из-за санкций и потери торговых операций с Европой, довольно существенный удар. По результатам 2022 года этот российский морской порт оказался наиболее пострадавшим от международных санкций — его грузооборот снизился на 37,5%. По итогам 2023 года грузооборот вырос на 28%, но все еще отстает от показателя 2021 года на 20%.

Почему прекратили торговые операции с селитрой

По информации инсайдеров, операции приостановлены из-за запрета властей после атаки украинских БПЛА на Петербургский нефтяной терминал в январе 2024 года. С тех пор губернатор Петербурга Александр Беглов опасается возможной атаки с разрушительными для города последствиями, поскольку аммиачная селитра потенциально взрывоопасна.

Кроме того, Российская железная дорога (РЖД) до конца февраля ввела ограничения на погрузку аммиачной селитры и нитрата аммония с движением к станциям Бронка, Автово, Новый Порт для всех получателей груза. РЖД объясняла это решение "обстоятельствами, возникшими из-за ограничения перевалки груза в "Большом порту Санкт-Петербург".

Фото: Google Maps

На март запрет был продлен, и производители этих удобрений, которые отгружали продукцию через этот порт, ищут альтернативные варианты экспорта. По оценке экспертов химического рынка, ситуация осложняется тем, что в России не хватает портовых мощностей для перевалки удобрений, многие из которых уже законтрактованы.

Наиболее очевидным вариантом является терминал в Усть-Луге, но для перенаправления туда объемов селитры из Санкт-Петербурга его инфраструктуру нужно модернизировать под новые требования к отгрузке в укрепленных контейнерах.

"Поэтому химзаводы сейчас частично работают на склад, но ситуация не критическая, поскольку как раз сейчас селитра пользуется высоким спросом на внутреннем рынке на фоне посевной кампании", — рассказали источники "Ъ".

Однако, по мнению экспертов химического рынка, установка и согласование в Усть-Луге и других портах нового оборудования потребует значительного времени и инвестиций. Один из них предупредил, что перенос в Усть-Лугу не увеличит логистические расходы, но если выберут другой порт "еще дальше", разница может оказаться ощутимой.

Напомним, что детонация селитры стала причиной мощного взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года. Она находилась в складских помещениях. Причиной стали сварочные работы, которые проводились в это время. Погибло более 150 человек, 5 тысяч пострадали.

К тому же Министерство энергетики РФ признало остановку производства топлива на нескольких нефтеперерабатывающих заводов на фоне ударов дронов по НПЗ в разных областях. Последние атаки украинских беспилотников стали причиной остановки работы трех нефтеперерабатывающих заводов в РФ. Таким образом, Россия потеряла 12% ее нефтеперерабатывающих мощностей. По данным СМИ, с начала 2024 года атаковано 13 российских НПЗ.

Как сообщалось, удары по НПЗ в России привели к росту цен на газ в Европе.