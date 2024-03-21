НБУ изменил правила банковской тайны: кто получит доступ к картам украинцев

По информации Национального банка Украины, финансовым учреждениям разрешили предоставлять данные по карточным счетам своих клиентов, но при одном условии.

В Украине заработают новые правила по хранению защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечают в НБУ, правила обновили с учетом изменений в закон "О банках и банковской деятельности". При этом правила о порядке раскрытия банковской тайны остаются без изменений.

"Обращаем внимание, что порядок раскрытия банковской тайны о счетах клиентов не претерпел изменений. Банки и в дальнейшем гарантируют тайну банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте", - рассказали в Нацбанке.

Информация об операциях, банковских счетах или платежных картах, как и раньше, банк может предоставить:

клиентам или их представителям;

по судебному решению;

правоохранителям или госорганам, которые наделены соответствующими полномочиями, однако исключительно в случаях, в порядке и объеме, предусмотренных законом "О банках и банковской деятельности".

В то же время в предыдущей редакции закона "О банках и банковской деятельности", правоохранительным органам предоставлялось право направлять запросы в украинские банки и требовать раскрыть номера банковских счетов клиентов, остатки денег на них и информацию о том, какие операции они проводили. Согласно новым изменениям, банки по требованию правоохранительных органов будут предоставлять данные о номере платежной карты клиента.

Ранее в Национальном банке объясняли, что планируют ввести следующие изменения относительно банковской тайны:

вид информации, которая составляет банковскую тайну и которую имеет право предоставлять НБУ Фонду гарантирования вкладов физических лиц будет уточнен;

список данных, составляющих банковскую тайну и раскрываемых банками по запросам уполномоченных государственных органов будет расширен;

уточнение проводимых Нацбанком проверок, во время которых банки обязаны предоставлять документы и их копии с информацией, составляющей банковскую тайну.

Напомним, 21 марта стало известно, что НБУ планирует установить новые правила по обмену поврежденных гривен. Речь о банкнотах, которые получили повреждения из-за пожара, катастрофы, других несчастных случаев или стихии. Также Фокус рассказывал, почему в Украине хотят ограничить карточные переводы.