НБУ хочет предоставить доступ к номерам банковских карт украинцев: что изменится
Если новые правила утвердят — банки смогут по запросу госорганов информировать о наличии счетов, остатке средств, назначении платежей и раскрывать данные поставщиков платежных услуг контрагента.
В Национальном банке Украины хотят ввести новые правила для хранения и раскрытия банковской тайны. Так, 21 февраля 2024 госрегулятор предложил общественности обсудить будущие изменения которые, как утверждается, помогут усовершенствовать порядок раскрытия данных.Важно
Что изменится
В центробанке очертили главные изменения, которые могут появиться. Это:
- вид информации, которая составляет банковскую тайну и которую имеет право предоставлять НБУ Фонду гарантирования вкладов физических лиц будет уточнена;
- список данных, которая являют собой банковскую тайну и раскрываются банками по запросам уполномоченных государственных органов будет расширен;
- уточнение проводимых Нацбанком проверок, в ходе которых банки обязаны предоставлять документы и их копии с информацией, которая составляет банковскую тайну.
Указанные нормы содержит проект постановления Правления НБУ "Об утверждении Изменений к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны". Указано, что замечания и предложения принимаются до 3 марта.
Если новые правила будут приняты, тогда банки по запросу уполномоченных государственных органов будут раскрывать следующую информацию:
- наличие счетов;
- номера счетов;
- информацию об уникальных идентификаторах и/или эмиссионных номерах
- платежных инструментов;
- остаток средств на счетах;
- операции списания со счетов и/или зачисления на счета;
- назначение платежа;
- идентификационные данные контрагента (для физических лиц — фамилия, имя и отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины; для юридических лиц — полное наименование, идентификационный код в ЕГРПОУ);
- номер счета контрагента;
- информацию об уникальных идентификаторов и/или номерах эмиссионных платежных инструментов контрагента;
- единственный идентификатор Национального банка Украины предоставлятеля платежных услуг контрагента;
- наименование поставщика платежных услуг контрагента.
"Изменения связаны с необходимостью приведения Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие со статьями 62, 62-2 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" и усовершенствование порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальному банку Украины", — подчеркнули в пресс-службе.
Когда и почему банковские счета украинцев подвергают проверкам
Получать данные об операциях по счетам граждан в Украине могут контролирующие и правоохранительные органы, если есть решение суда. Так, по словам налогового консультанта Александры Томашевской, обычно суд выдает такое постановление, если человека подозревают в уголовном правонарушении, преступлении, коррупционном деянии
"Что касается других органов, у нас нет проверки, скажем, правомерности назначения или целевого использования социальных выплат или субсидий", — объясняла она Фокусу.
Юристы же отмечают, что конфиденциальность банковских счетов физических лиц в Украине регулируется на законодательном уровне.Важно
Согласно статье 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", банки обязаны обеспечивать конфиденциальность банковских данных своих клиентов. Однако, в случаях, предусмотренных законом, банк может предоставлять такую информацию [государственным органам]", — рассказал Никита Муренко, управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры".
Напомним, ранее стало известно, что в Нацбанке хотят ограничить карточные переводы украинцев. Планируется, что ограничение денежных переводов коснется предпринимателей, которые занимаются незаконным бизнесом и не платят налоги.