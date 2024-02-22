НБУ хочет предоставить доступ к номерам банковских карт украинцев: что изменится

Если новые правила утвердят — банки смогут по запросу госорганов информировать о наличии счетов, остатке средств, назначении платежей и раскрывать данные поставщиков платежных услуг контрагента.

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В Национальном банке Украины хотят ввести новые правила для хранения и раскрытия банковской тайны. Так, 21 февраля 2024 госрегулятор предложил общественности обсудить будущие изменения которые, как утверждается, помогут усовершенствовать порядок раскрытия данных.

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Что изменится

В центробанке очертили главные изменения, которые могут появиться. Это:

вид информации, которая составляет банковскую тайну и которую имеет право предоставлять НБУ Фонду гарантирования вкладов физических лиц будет уточнена;

список данных, которая являют собой банковскую тайну и раскрываются банками по запросам уполномоченных государственных органов будет расширен;

уточнение проводимых Нацбанком проверок, в ходе которых банки обязаны предоставлять документы и их копии с информацией, которая составляет банковскую тайну.

Указанные нормы содержит проект постановления Правления НБУ "Об утверждении Изменений к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны". Указано, что замечания и предложения принимаются до 3 марта.

Если новые правила будут приняты, тогда банки по запросу уполномоченных государственных органов будут раскрывать следующую информацию:

наличие счетов;

номера счетов;

информацию об уникальных идентификаторах и/или эмиссионных номерах

платежных инструментов;

остаток средств на счетах;

операции списания со счетов и/или зачисления на счета;

назначение платежа;

идентификационные данные контрагента (для физических лиц — фамилия, имя и отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины; для юридических лиц — полное наименование, идентификационный код в ЕГРПОУ);

номер счета контрагента;

информацию об уникальных идентификаторов и/или номерах эмиссионных платежных инструментов контрагента;

единственный идентификатор Национального банка Украины предоставлятеля платежных услуг контрагента;

наименование поставщика платежных услуг контрагента.

"Изменения связаны с необходимостью приведения Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие со статьями 62, 62-2 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" и усовершенствование порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальному банку Украины", — подчеркнули в пресс-службе.

Когда и почему банковские счета украинцев подвергают проверкам

Получать данные об операциях по счетам граждан в Украине могут контролирующие и правоохранительные органы, если есть решение суда. Так, по словам налогового консультанта Александры Томашевской, обычно суд выдает такое постановление, если человека подозревают в уголовном правонарушении, преступлении, коррупционном деянии

"Что касается других органов, у нас нет проверки, скажем, правомерности назначения или целевого использования социальных выплат или субсидий", — объясняла она Фокусу.

Юристы же отмечают, что конфиденциальность банковских счетов физических лиц в Украине регулируется на законодательном уровне.

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Согласно статье 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", банки обязаны обеспечивать конфиденциальность банковских данных своих клиентов. Однако, в случаях, предусмотренных законом, банк может предоставлять такую информацию [государственным органам]", — рассказал Никита Муренко, управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры".

Напомним, ранее стало известно, что в Нацбанке хотят ограничить карточные переводы украинцев. Планируется, что ограничение денежных переводов коснется предпринимателей, которые занимаются незаконным бизнесом и не платят налоги.