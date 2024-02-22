НБУ хоче надати доступ до номерів банківських карт українців: що зміниться

Якщо нові правила затвердять — банки зможуть за запитом держорганів інформувати про наявність рахунків, залишок коштів, призначення платежів і розкривати дані постачальників платіжних послуг контрагента.

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У Національному банку України хочуть запровадити нові правила для зберігання та розкриття банківської таємниці. Так, 21 лютого 2024 року держрегулятор запропонував громадськості обговорити майбутні зміни, які, як стверджується, допоможуть удосконалити порядок розкриття даних.

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Що зміниться

У центробанку окреслили головні зміни, які можуть з'явитися. Це:

вид інформації, яка становить банківську таємницю і яку має право надавати НБУ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб буде уточнено;

список даних, що становлять банківську таємницю і розкриваються банками за запитами уповноважених державних органів буде розширено;

уточнення проведених Нацбанком перевірок, під час яких банки зобов'язані надавати документи та їхні копії з інформацією, що становить банківську таємницю.

Зазначені норми містить проєкт постанови Правління НБУ "Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці". Зазначено, що зауваження та пропозиції приймаються до 3 березня.

Якщо нові правила буде ухвалено, тоді банки за запитом уповноважених державних органів розкриватимуть таку інформацію:

наявність рахунків;

номери рахунків;

інформацію про унікальні ідентифікатори та/або емісійні номери

платіжних інструментів;

залишок коштів на рахунках;

операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;

призначення платежу;

ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб — прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб — повне найменування, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ);

номер рахунку контрагента;

інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента;

єдиний ідентифікатор Національного банку України надавача платіжних послуг контрагента;

найменування надавача платіжних послуг контрагента.

"Зміни пов'язані з необхідністю приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 62-2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та удосконалення порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, Національному банку України", — наголосили у пресслужбі.

Коли і чому банківські рахунки українців піддають перевіркам

Отримувати дані про операції за рахунками громадян в Україні можуть контролюючі та правоохоронні органи, якщо є рішення суду. Так, за словами податкового консультанта Олександри Томашевської, зазвичай суд видає таку постанову, якщо людину підозрюють у кримінальному правопорушенні, злочині, корупційному діянні

"Що стосується інших органів, у нас немає перевірки, скажімо, правомірності призначення або цільового використання соціальних виплат чи субсидій", — пояснювала вона Фокусу.

Юристи ж зазначають, що конфіденційність банківських рахунків фізичних осіб в Україні регулюється на законодавчому рівні.

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Згідно зі статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банки зобов'язані забезпечувати конфіденційність банківських даних своїх клієнтів. Однак, у випадках, передбачених законом, банк може надавати таку інформацію [державним органам]", — розповів Микита Муренко, керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Нацбанку хочуть обмежити карткові пере кази українців. Планується, що обмеження грошових переказів торкнеться підприємців, які займаються незаконним бізнесом і не платять податки.