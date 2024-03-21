Увеличение пенсионных выплат: кто из украинцев получит более 8 тысяч гривен в апреле

В марте проиндексировали пенсионные выплаты граждан, имеющих инвалидность. В частности, речь идет о военнослужащих и ликвидаторах авиарии на ЧАЭС.

В Украине увеличили размеры пенсий граждан из-за мартовской индексации. В среднем выплаты поднялись на 400 гривен. Об этом сообщили в Пенсионном фонде в Facebook.

В ПФУ отметили, что минимально пенсионные выплаты увеличились на 100 гривен, тогда как максимально на 1500. Пенсии граждан выросли из-за повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 2093 до 2361 гривны.

Также были проиндексированы выплаты лицам, имеющим инвалидность и относящимся к определенной категории. Речь идет о ликвидаторах аварии на ЧАЭС, минимальные пенсии увеличены:

для лиц с инвалидностью I группы — 14 308,46 гривны;

II группы — 11 446,77 гривны;

III группы — 8 585,08 гривны.

Минимальные пенсии для лиц с инвалидностью из-за войны и участником боевых действий:

І группы — 15 347 гривен;

II группы — 12 396 гривен;

III группы — 8 500 гривен;

УБД — 4958 гривен.

Напомним, в Украине увеличить выплаты для ветеранов. В частности, размер не будет привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Кроме этого, произошло повышение выплат участникам боевых действий и пострадавшим в результате Революции Достоинства.

Ранее сообщалось, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию раньше, чем в 60 лет, в частности это касается восьми категорий граждан. Также для назначения досрочных выплат нужно определенные документы подать в Пенсионный фонд.