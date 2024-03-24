В Украине может появиться список налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения законодательства. Они и будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения. Фокус узнал слабые места инициативы.

В Верховной раде зарегистрирован проект изменений в Налоговый кодекс Украины №11084 от 13.03.2024, который предлагает ввести перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Подали документ глава финансового комитета Даниил Гетманцев и группа народных депутатов. Фокус спросил у экспертов, сработает ли инициатива и как может повлиять на дисциплину отечественных налогоплательщиков.

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Проект закона №11084 предлагает включать налогоплательщиков в перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, при условии отсутствия налогового долга и недоимки по уплате ЕСВ, а также отсутствия нарушений налоговых обязанностей по представлению отчетности и отсутствия по результатам документальных проверок налогоплательщика несогласованных налоговых (денежных) обязательств по налоговым уведомлениям-решениям и соблюдения других требований.

Глава финансового комитета Даниил Гетманцев подал законопроект изменений в Налоговый кодекс Украины

Вести перечень будет Государственная налоговая служба Украины, а информацию о включении в него налогоплательщик будет получать через электронный кабинет.

Планируется, что включенные в перечень предприниматели будут получать следующие преимущества:

мораторий на документальные проверки, кроме некоторых видов;

сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения — 5 календарных дней;

индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней;

за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать, в частности с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;

налогоплательщик на свой запрос в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.

В Украине могут создать перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства

Новые пряники: следует ли бизнесу ожидать налоговых скидок

"Отмечу, что проект — не о налоговых скидках", — говорит заместитель председателя Адвокатского объединения "Алиби" Алексей Бебель.

По его словам, документ касается создания перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, в который будут включать юридические лица и физических лиц предпринимателей, которые одновременно соответствуют ряду требований.

Законопроект изменений в Налоговый кодекс Украины №11084 касается создания перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, в который будут включать юридические лица и физических лиц предпринимателей, которые одновременно соответствуют ряду требований

Дополнительно к вышеперечисленным требованиям, в зависимости от того, юридические лица это или ФЛП, а у юридических лиц еще и в зависимости от того, на общей или упрощенной системе налогообложения они работают, для включения в перечень добавляется еще несколько критериев:

уровень уплаты налога на прибыль предприятий является равным/выше среднего по отрасли;

начисление и выплата доходов в виде заработной платы за последние два отчетных (налоговых) периода осуществляются на уровне не менее средней заработной платы в соответствующей отрасли в соответствующем регионе;

площадь имеющихся у плательщика налога в собственности (на праве собственности/пользования) арендованных земельных участков составляет не менее 500 гектаров включительно или арендованных земельных участков коммунальной и/или государственной собственности — не менее 0,5 гектара (по состоянию на 1 января текущего года), которые задекларированы до 20 февраля текущего года и за которые уплачена сумма налогового обязательства по плате за землю в сроки, предусмотренные законодательством.

Вносить данные в этот реестр должна ежеквартально Государственная налоговая служба Украины по результатам отчетов. Поэтому можно сказать, что фактически "попадание" юридического лица или ФЛП в перечень должно осуществляться почти автоматически.

"В принципе следует согласиться с теми представителями СМИ, которые выражают обеспокоенность по поводу создания каких-то отдельных, несколько льготных режимов работы отдельных предприятий и ФЛП, а также коррупционных рисков, которые с этим связаны. Впрочем, по моему убеждению, во время войны, когда государство не имеет возможности стимулировать работу бизнеса деньгами, оно вынуждено будет вводить какие-то нематериальные средства поддержки. Поэтому, на самом деле, я бы не драматизировал это. Прежде всего, так называемые льготы — не такие уж и большие, а требования, предъявляемые для их получения, наоборот, серьезные. Тем более, законопроект определяет четкие критерии для зачисления в этот перечень и постоянное его обновление. При таких условиях субъективный фактор сводится к минимуму. Поэтому, считаю, что проект Закона Украины является справедливым и нужным именно с учетом поддержки честного и прозрачного бизнеса во время войны", — пояснил Фокусу Алексей Бебель.

Принятие предложений в законопроекте Гетманцева является вполне реальной перспективой Фото: УНИАН

Разделение на "белых" и "не белых" налогоплательщиков: скрывает ли проект опасность и риски

Принятие предложений в законопроекте, который подал в ВР глава финансового комитета Гетманцев, является вполне реальной перспективой. Но срочность принятия таких поспешных изменений не исключает коррупционной составляющей, что может сыграть не последнюю роль в определении "своих" плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, говорит управляющий партнер Evrika Law Андрей Шабельников.

С ним соглашается и экономист CASE Украина, главный эксперт группы по вопросам налоговой реформы Экономическо-экспертной платформы Владимир Дубровский.

Этот законопроект — не о налоговых льготах, а о разделении налогоплательщиков на тех, кого считают "белыми", и всех остальных

"Это не о налоговых льготах, а о разделении налогоплательщиков на тех, кого считают "белыми", и всех остальных. На самом деле, идея, как по мне, очень плохая. С нескольких сторон. "Свои" попадут в "белые", их конкуренты попадут в "черные". Вероятно, будет какой-то билет на то, чтобы стать "белым". На самом деле, по критериям, которые предлагаются, разделить на тех, кто придерживается налогового законодательства, а кто нет, невозможно. Мол, если у плательщика история хорошая, а это значит, что он или действительно добросовестно платил, или всегда хорошо договаривался с налоговиками. Пока у нас существует администрирование НДС такое, как есть, и налог на прибыль, то любому налогоплательщику (кроме упрощенной системы) можно доначислить налоги. И у него появится налоговый долг. Потом он это будет оспаривать в суде, и в 90% суд признает его правоту, однако налоговый долг у него уже будет, поэтому из этих "белых" он автоматически вылетит. То есть это сугубо на усмотрение налоговиков — кого оставлять в этих "белых", а кого нет. Кто с ними будет ссориться, или кто будет их публично ругать, тот будет всегда в "небелых", — говорит Владимир Дубровский.

По мнению экспертов, речь идет об идее создать преференции для части бизнеса по критериям, которые в совокупности не являются прозрачными. Поэтому успешность инициативы будет в значительной степени зависеть от четкости критериев отбора налогоплательщиков, которые будут считаться соблюдающими налоговое законодательство, а также от прозрачности и справедливости механизма их отбора и контроля за соблюдением условий.

"Важно, чтобы эти процессы были максимально открытыми и понятными для всех участников рынка, чтобы избежать возможных злоупотреблений и повысить доверие к налоговой системе страны", — добавляет адвокат Stron Legal Services Екатерина Струкова.

Особенностью стратегии Гетманцев называет прежде всего реформирование самих налоговых и таможенных органов по двум таким стратегическим направлениям, как диджитализация и антикоррупция Фото: УНИАН

Вишенка на торте: что общего между проектом о налогах и перезагрузкой налоговой

В Украине продолжаются дискуссии о необходимости перезагрузки налоговой системы. По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, именно Национальная стратегия доходов до 2030 года, которую приняло правительство, является дорожной картой будущих изменений в налоговой и таможенной политике государства. Она предусматривает внедрение новых подходов в налоговом и таможенном администрировании, которые якобы соответствуют европейской и мировой практике.

Не все эксперты позитивно оценили инициативу депутатов

Особенностью стратегии Гетманцев называет прежде всего реформирование самих налоговых и таможенных органов по двум таким стратегическим направлениям, как диджитализация и антикор.

Национальная стратегия доходов до 2030 года, которую приняло правительство, является дорожной картой будущих изменений в налоговой и таможенной политике государства

"Мы должны сначала с вами превратить эти органы и такие, которым будет действительно доверять общество. Это должно произойти именно в 2024-2025 годах. А уже в послевоенное время мы подойдем к существенному реформированию самой налоговой системы. Но 1-й этап — он является обязательным, чтобы мы перешли ко 2-му этапу", — сказал Гетманцев в интервью "Укринформу".

Экономические эксперты соглашаются: действительно, перезагрузка налоговой и таможенной служб необходима, однако отмечают, что под видом перезагрузки правительство может просто четко отделить "своих" от "чужих".

"Вишенка на торте законопроекта о налогах — это как раз тема перезагрузки налоговой службы. Да, Гетманцев прав относительно перезагрузки налоговой и таможенной служб. Есть группа бизнеса, которая выступает за налоговые реформы, в частности, за перезагрузку налоговой, критикует нынешнюю систему. Однако дальше делается такой трюк: они говорят: "Вот есть "белый" бизнес, который нас не критикует (но не критикует потому, что в противном случае, сразу станет "небелым"). А есть оптимизаторы — все остальные, к которым у нас есть вопросы... Вот они нас и критикуют, потому что не хотят платить налоги". Вот такая на самом деле подоплека этого законопроекта. Есть бизнес, который думает, что попадет в этот "белый" список, пока не разгадал эту ловушку. Также есть депутаты, которые неглубоко разбираются в теме, которым кажется: "О, так это же замечательно! Мы создадим стимул для уплаты налогов и поможем налоговой не тратить время на проверки тех предприятий, которые соблюдают правила". А на самом деле, это выделение привилегированных групп, что является плохим", — уверен Владимир Дубровский.