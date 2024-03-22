От 6 тысяч в месяц: кто в Украине будет получать новую социальную помощь

По информации Министерства социальной политики, новая социальная помощь будет назначаться на полгода, однако выплаты можно будет продлить на больший срок.

В Украине в 2024 году появится новый вид социальной помощи. Поддержку от государства будут получать семьи, которые временно устраивают к себе ребенка, рассказали 22 марта в пресс-службе Министерства социальной политики.

Новая социальная помощь в Украине: детали

Как рассказали в ведомстве, финансовая поддержка будет предоставляться в рамках программы "Ребенок не один". Ее будут назначать детям, которые остались без родительской опеки, однако еще не получили статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, и устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа.

Как правило, процесс присвоения ребенку такого социального статуса длится до полугода и именно на этот период времени будет назначаться новый вид социальной помощи.

Какие суммы будет выплачивать государство и как получить выплаты

Размер выплаты составляет:

для детей до 6 лет — 6 407,5 гривен;

для детей от 6 до 18 лет — 7 990 гривен;

для детей до 6 лет с инвалидностью — 8 970,5 гривен;

для детей от 6 до 18 лет с инвалидностью — 11 186 гривен.

Чтобы получить финансовую помощь, которая рассчитана на шесть месяцев, нужно написать заявление и обратиться с документом в органы соцзащиты населения, ЦНАП или исполнительных органов территориальных общин. Обратиться с просьбой назначить помощь может:

человек, к которому временно устроен ребенок, если семья постоянно проживает в Украине.

представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, в котором временно находится ребенок.

"Предоставление помощи может быть продлено, если период временного устройства ребенка в семье родных или близких тоже продлен", — рассказали в пресс-службе Министерства социальной политики.

К слову, 13 марта стало известно, что государство будет выплачивать увеличенную социальную помощь детям погибших защитников и защитниц, которые добровольно участвовали в обороне Украины, и не находились в составе добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ). Размер минимальной ежемесячной выплаты с 1 апреля составит:

7 800 гривен — если в семье один ребенок,

6 100 гривен — каждому ребенку, если в семье двое или более детей.

Также Фокус рассказывал, что государство выплачивает родным пленных по 100 тысяч гривен финансовой помощи и объяснял, как получить средства.