"Не хочу давать прогнозы": в Укрэнерго предположили, когда Харьков будет со светом

Когда энергетики смогут запитать первые единицы оборудования — это уже облегчит ситуацию для горожан, говорит глава компании Владимир Кудрицкий.

Ситуация с восстановлением электроснабжения в Харькове может улучшиться не ранее чем через неделю. Об этом в эфире телемарафона сказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, ситуация в городе самая тяжелая.

"У нас есть три опции, как можно обеспечить увеличенную подачу электроэнергии потребителям города, мы этими тремя путями идем параллельно. Не хочу давать прогнозов, поскольку ситуация действительно сложная, и не хотел бы давать обещаний, которые мы не сможем выполнить. Но думаю, что в конце следующей недели или дней 8-9 удастся существенно улучшить ситуацию с энергообеспечением города", — сказал глава "Укрэнерго".

По словам Кудрицкого, когда энергетики смогут запитать первые единицы оборудования, это уже облегчат ситуацию для горожан. Он добавил, что ситуация в городе контролируемая, а в области лучше, поскольку ВС РФ баллистическими ракетами пытались обесточить именно Харьков.

"Мы точно знаем, что делать. Нужно понимать, что восстановление электроснабжения в любом регионе — это вопрос времени. Где-то это можно сделать в течение нескольких часов, где-то это может быть один — два дня. Где-то, как в Харькове, к сожалению, нужно больше времени. Главное, что ситуация под контролем и эти неудобства, с которыми сталкиваются наши потребители в результате атак, являются в любом случае временными", — заявил Кудрицкий.

Ситуация с электроснабжением в Харькове

22 марта ВС РФ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Харькове и регионе. В результате атаки Харьков временно остался без света. В частности, без электроэнергии остались около 700 тысяч потребителей.

Городские власти сообщили о более 15 прилетах. В свою очередь объекты "Харьковских теплосетей" работают на генераторах, в результате чего 40 тысяч абонентов смогли присоединиться к теплоснабжению. В городе ввели стабилизационные отключения.