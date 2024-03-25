Без импорта газа и транзита из РФ: как в Украине хотят повысить энергонезависимость страны

Украина также предложила странам Европейского Союза дополнительно хранить около 3 миллиардов кубометров газа в своих подземных хранилищах.

Украинское правительство в очередной раз подтвердило, что не собирается продлевать соглашение о транзите российского газа после истечения срока контракта 31 декабря 2024 года. Об это сказано в тексте Меморандума, который Украина подписала с Международным валютным Фондом (МВФ).

"Обновленные стратегии "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) и газотранспортной отрасли соответствующим образом отражают новую операционную среду с целью оптимизировать размер системы и определить альтернативные источники поставок газа", — говорится в документе.

Отмечается, что эти меры являются решающими для ОГТСУ в плане финансовой и оперативной подготовки для подготовки к нулевому транзиту, когда срок действия транзитного контракта закончится. Также отмечается, что Украина сможет принять 3 миллиарда кубометров дополнительного "голубого топлива" и хранить ресурс для нужд стран Европейского Союза.

Кроме того, в правительстве собираются отказаться от импорта газа и в 2024 году, поскольку внутреннее потребление снизилось, а производство выросло.

"На следующий отопительный сезон 2024/25 года власти не планируют дополнительного импорта газа для внутреннего потребления, в том числе за счет расширения производственных мощностей "Нафтогаза", — сказано в документе.

Напомним, 5 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отопительный сезон 2023/2024 Украина прошла с газом собственной добычи. Он отметил, что одним из факторов, которые помогли Украине не закупать газ за рубежом стало то, что в 2023 году "Укргаздобыча", структурное подразделение "Нафтогаза", запустила в эксплуатацию 86 новых скважин, часть из которых — очень мощные.

"Второй параметр, к сожалению — это потеря территорий вместе с крупными промышленными предприятиями, то есть потеря производственного потребления", — рассказал он.

Тем временем председатель правления компании НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов 11 марта сказал, что транзит российского газа для компании является убыточным, поскольку "Газпром" ежегодно платит около 800 миллионов долларов, хотя в контракте предусмотрена совсем другая сумма — 1,2 миллиарда долларов.

Также ранее министр энергетики Герман Галущенко говорил, что Украина уже предложила европейским компаниям, которые сейчас получают российский газ через территорию страны, закачивать весь объем "голубого топлива" в украинские газохранилища для хранения.