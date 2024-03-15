Транзит газа на нуле: в Минэнерго объяснили, как помогут ЕС "не замерзнуть" зимой

По словам министра энергетики Германа Галущенко, россияне могут остановить транзит газа в любой момент, однако Украина предлагает странам Европейского Союза план выхода из этой ситуации.

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В 2025 году Украина прекратит транзит газа из РФ, поэтому правительство страны предложило европейским компаниям, которые сейчас получают российский газ через территорию Украины, закачивать весь объем "голубого топлива" в украинские газохранилища для хранения. Об этом сказал в интервью "Укринформу" министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, транзит российского газа в Европу по территории Украины состоит из физической и политической составляющих.

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"Физическая составляющая — это безопасность поставок. Это серьезный вопрос для любой страны, ведь никто не хочет замерзнуть без газа зимой. И здесь надо ответить на вопрос: а можете ли вы прожить без этого газа? Теперь давайте посмотрим на транзит. Контракт предусматривает транзит 40 миллиардов кубометров российского газа по территории Украины. Но в 2023 году транзит снизился до 14 миллиардов кубометров, но ни одна страна не замерзла. То есть, если транзит упадет до нуля, то что для отдельных стран — все, конец, они не переживут зимний период?", — сказал Галущенко.

Министр энергетики отметил, что европейцам стоит воспользоваться украинскими газохранилищами и закачать туда весь газ, который в течение прошлого года им поставлялся из РФ через украинскую газотранспортную систему.

"В прошлом году было 14 миллиардов кубометров транзита российского газа, а у нас есть хранилища, где 15 миллиардов кубометров могут использовать европейцы. Если говорить совсем просто: возьмите и закачайте этих 14 миллиардов кубометров в украинские хранилища. Если кто-то и дальше хочет получать российский газ со скидкой и думать, что это — безопасно", — подчеркнул Герман Галущенко.

По мнению украинского министра, Россию нельзя считать надежным партнером, в отличие от Украины.

"А теперь взглянем на политическую сторону этого вопроса. Мы — не россияне. И я это объясняю своим коллегам: даже если какие-то дела продолжить с россиянами — то это не гарантирует решения вопроса. Они же могут прекратить транзит газа хоть сегодня, им не надо каких-то юридических рамок. Скажут, что это — форс-мажор или еще что-то. И все, идите судиться и что-то там доказывать", — сказал он.

К слову, срок действующих договоренностей между РФ и Украиной по транзиту российского газа в ЕС истекает 31 декабря 2024 года. В украинском правительстве уже неоднократно намекали на то, что заключить новый договор пока невозможно. Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале марта подтвердил, что Украина не будет инициировать новые переговоры с Россией.

В то же время недавно председатель правления компании НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что транзит российского газа для компании является убыточным, поскольку "Газпром" ежегодно платит около 800 миллионов долларов, хотя в контракте предусмотрена совсем другая сумма — 1,2 миллиарда долларов.

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Также 5 марта руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок объяснил Фокусу, почему ЕС не может разорвать экономическое сотрудничество с РФ.