В НБУ планируют смягчать валютные ограничения в 2024 году: что позволят

Валютные ограничения в Украине, которые Нацбанк ввел сразу после полномасштабного вторжения ВС РФ, постепенно отменяют с 2023 года. Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал, какие изменения ожидаются в 2024 году.

Национальный банк Украины с 2023 года придерживается стратегии валютной либерализации, в рамках которой происходит постепенное смягчение валютных ограничений. В 2024 году Нацбанк планирует внедрять новые изменения. Об этом сказал в интервью Forbes 25 марта заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

По его словам, сейчас изучается возможность разрешения репатриации новых дивидендов и ослабление запрета на обслуживание внешних долгов. Как отметил Николайчук, украинский бизнес уже получил некоторые послабления. Например, НБУ разрешил, обслуживать новые долги своим зарубежным кредиторам и возвращать кредиты, обеспеченные гарантиями международных финансовых организаций, экспортных кредитных агентств и государственных институтов международных партнеров.

"В ближайшее время мы собираемся вернуться к тем элементам первой стадии дорожной карты, которые еще не были закрыты. Прежде всего это разрешение на репатриацию новых дивидендов, что, по нашему мнению, может создать основания для дополнительного притока капитала в страну в среднесрочной перспективе. Если же говорить о возможности обслуживания своих внешних долгов, то в ближайшее время, я надеюсь, мы сможем иметь основания рассмотреть смягчение и там", — сказал Николайчук.

Он отметил, что Нацбанк, перед внедрением изменений, учитывает макрофинансовые предпосылки, а реализация дорожной карты зависят как от международной поддержки, так и от ситуации на валютном рынке, на которую влияют крупные экспортеры-игроки.

Ранее о том, что центробанк будет придерживаться плана по валютной либерализации заявлял и председатель правления НБУ Андрей Пышный. Так, 14 февраля он сказал, что Нацбанк уже создал стратегию валютной либерализации и курсовой гибкости.

"Мы находимся в условиях неопределенности, поэтому мы не можем закладывать прогноз валютной либерализации с конкретными датами, мы работаем над созданием системных предпосылок, которые позволят реализовать три этапа валютной либерализации. Перейдя на гибкий курс, мы убрали множественность курсов, сейчас имеем два курса, и спред между ними сократился до почти 2%", — пояснил он.

Недавно стало известно, что Национальный банк обновил правила по хранению защиты, использования и раскрытия банковской тайны. В частности, теперь украинские банки, если получат запрос от правоохранителей, будут предоставлять им сведения о платежных картах клиентов. Также Фокус рассказывал, что в Украине планируют обновить правила обмена поврежденных банкнот.