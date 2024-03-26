Трем категориям пенсионеров увеличат выплаты: на какую доплату рассчитывать в апреле

Перерасчет выплат произойдет автоматически, поэтому гражданам не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд. Экономист Олег Пендзин отметил, что нынешние пенсии в значительной степени состоятся благодаря международной макрофинансовой помощи.

В апреле вырастут пенсионные выплаты некоторых граждан, однако они не будут иметь массированного характера, как в марте. Об этом говорится в материале "ТСН.ua".

Кому из пенсионеров увеличат выплаты

Каждому работающему пенсионеру пересчитают выплаты. Все повышения будут индивидуальны и зависеть от зарплаты и размера имеющейся пенсии. В частности, чем выше выплаты, тем больше надбавка.

Пенсионерам от 65 лет с полным стажем, 35 лет для мужчин и 30 для женщин, и которые получают выплаты меньше 40% от минималки, пересчитают пенсии. В связи с повышением минимальной зарплаты до 8000 гривен в апреле, пенсия таких граждан вырастет до 3200 гривен. Однако перерасчет пенсий состоится с 1 июля или по достижении 65 лет.

Также пенсионеры получат возрастные надбавки, а именно 300 гривен при достижении 70-летнего возраста, а после 80 лет — 500 гривен. Однако это возможно только при наличии необходимого страхового стажа — не менее 25 лет.

Куда обратиться для увеличения выплат

Журналисты отметили, что пенсионерам не нужно никуда дополнительно обращаться для перерасчета пенсий. Поскольку это произойдет автоматически. Стоит связаться с ПФУ для разъяснения, если после проведения перерасчета, пенсия не увеличилась или мало выросла. Это можно сделать по месту регистрации или позвонив на горячую линию Пенсионного фонда.

Получат ли пенсионеры надбавки за зиму задним числом

С 1 января 2024 года произошло повышение соцстандартов. Однако в госбюджете не заложены средства на то, чтобы выплатить гражданам надбавки за январь и февраль задним числом, как это было раньше.

Хватит ли у Украины средств на выплату пенсий

По словам экономиста Олега Пендзина, средства на выплату пенсионных выплат в 2024 году есть. По его словам, в значительной степени это произойдет за счет многомиллиардной международной макрофинансовой помощи.

"Во время войны правительство имеет право не проводить индексацию социальных выплат, в том числе и пенсий. Но это сделано в третий раз за три года, чтобы не допустить еще большего снижения уровня жизни наиболее уязвимых слоев населения", — сказал Пендзин.

Напомним, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, могут получить доплату к пенсии. Ее размер определяется как 40% от прожиточного минимума лиц, утративших трудоспособность, то есть 944 гривны.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, что украинцы могут рассчитать будущий размер пенсии и возраст выхода на заслуженный отдых с помощью "пенсионного калькулятора". Для этого нужно ввести свои личные данные и сумму актуального дохода в электронный сервис.