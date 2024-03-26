Отправили в "третьи страны": Венгрия хочет блокировать сельскохозяйственные товары Украины

По словам министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя, Будапешт хочет, чтобы дополнительные ограничения были введены против украинской пшеницы и кукурузы.

Венгрия призвала Украину вернуться на рынки третьих стран и не экспортировать свою продукцию на внутренний европейский рынок. Это якобы дестабилизирует ситуацию. Об этом рассказал сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, сообщает "24 канал".

Он также заявил, что Будапешт хочет, чтобы дополнительные ограничения были введены против украинской пшеницы и кукурузы.

"Поскольку функционирование Черноморского коридора продолжается и снова работает, то украинская продукция должна вернуться и нужно способствовать ее возвращению на традиционные экспортные рынки, в основном на Ближний Восток и Северную Африку", – сказал министр.

Надь, отвечая на вопрос журналистов о блокировке беспошлинной торговли Европейского Союза с Украиной, все зависит от предложений, которые будут на переговорах. Отмечается, что беспошлинная торговля Украины с ЕС предусмотрена до 6 июня 2024 года.

По словам журналистов, Европейская Комиссия еще в начале марта этого года предложила либерализацию в отношении экспорта из Украины. С другой стороны, предусмотрены также новые ограничения – так называемый "список чувствительных продуктов". Туда входят сахар, мясо птицы и яйца. Уровень экспорта этих продуктов не должен превышать средний уровень 2022 – 2023 годов.

Также предложение Европейской Комиссии предполагает, что Украина может продавать такие товары без уплаты пошлины на среднем уровне 2022 – 2023 годов. Однако после пересечения порога – придется в обязательном порядке платить пошлину.

Ранее СМИ сообщали, что Венгрия заблокирует конфискацию замороженных активов России для ВСУ. По словам источника издания, в венгерском правительстве утверждают, что указанные средства должны быть использованы на что-либо, кроме вооружения для украинских военнослужащих.

Также напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал помочь ему "оккупировать Брюссель". Аналитики считают, что призыв премьера Венгрии станет катализатором активности крайне правых партий, разделяющих многие ключевые позиции по всему континенту.