Существует за счет дивидентов: основная деятельность Газпрома начала приносить ему убытки

По данным журналистов, ухудшение результатов Газпрома связано с тем, что он потерял львиную долю выручки в результате падения экспорта газа.

В 2023 году Газпром понес значительные потери в сфере добычи и реализации газа. Убытки составили почти 292 миллиарда рублей (приблизительно $3 миллиарда). Об этом сообщает издание Liga.net со ссылкой на бухгалтерскую отчетность компании.

В результате снижения объемов экспорта газа Газпром понес значительные убытки, потеряв большую часть выручки.

Так, в 2022 году прибыль компании от добычи и реализации газа составила 1,56 трлн рублей. А в 2024, по данным журналистов, вопреки убыточности основного бизнеса, Газпром объявил о чистой прибыли почти в размере 696 млрд рублей ($7,5 млрд). Этот финансовый результат был достигнут благодаря дивидендам, полученным от участия в других компаниях, таких как Газпромнефть, Газпромбанк и прочие.

В издании отметили, что до начала широкомасштабного вторжения в Украину доля России на газовом рынке ЕС составляла около 40%. В течение 2022 года она потеряла два из основных путей транспортировки газа, а еще один — украинский — был ограничен.

Напомним, что страны Европы еще в 2022 году начали постепенно сокращать свою зависимость от российского газа. Полномасштабное вторжение РФ в Украину только ускорило этот процесс. Так, например, в июле того года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписала соглашение с Азербайджаном об увеличении поставок газа в Европу в ближайшие пять лет как минимум до 20 миллиардов кубометров ежегодно.

Также еще в 2022 году правительство Австрии приняло решение лишить "Газпром" доступа к газохранилищу в Хайдахе, пригороде Зальцбурга. В то же время канцлер Австрии Карл Нехаммер в сентябре 2023 года заявил, что страна и дальше будет покупать российский газ, поскольку "это нужно для обеспечения энергобезопасности Австрии".