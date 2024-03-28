США усилили давление на ОАЭ, состоятельные россияне бегут из Дубая из-за проблем с банками, — СМИ

Под давлением США банки в ОАЭ ужесточают требования и закрывают счета, а стоимость жизни в Дубае сильно выросла. Прибывающие россияне сокращают вложения и возвращаются в РФ.

Дубай теряет свою привлекательность для состоятельных россиян, а банки ОАЭ заявили об усилении усилий для выполнения требований США. Об этом сообщает Bloomberg.

Банкиры, руководители и инвестиционные профессионалы рассказали о том, что поток российских денег в Объединенные Арабские Эмираты, частью которых является Дубай, демонстрирует признаки замедления. Ни один из них не прогнозирует широкомасштабного оттока наличности в ОАЭ, но руководители говорят, что они, кажется, поглотили большинство преимуществ российских денег и вряд ли увидят больший приток. Стоимость жизни в блестящем эмирате резко растет, а его банки становятся более строгими в применении санкций США.

Некоторые прибывшие россияне рассматривают возможность переезда в другие страны или даже возвращения домой, поскольку рост количества эмигрантов в Дубай повышает арендную плату и ежедневные расходы. В отличие от США и ЕС, страна Персидского залива не применяет санкций против России. Российские организации, которые открывают банковские счета, теперь чаще проверяют местные банки, поскольку ОАЭ подвергаются усиленному давлению со стороны США относительно возможного уклонения от санкций.

Банки, базирующиеся в ОАЭ, включая Emirates NBD Bank PJSC, Mashreqbank PSC и First Abu Dhabi Bank PJSC, усилили контроль за российскими структурами и в последние месяцы пытались обеспечить большее соответствие санкциям США. Дубайские банкиры заявили, что хотя рядовые россияне среднего класса, которые не попали под санкции, в основном не сталкивались с серьезными проблемами с открытием счетов, нескольким россиянам, попавшим под санкции, банки отказали. Некоторые из политических сторонников или связей с лицами, попавшими под санкции, также имели проблемы с банковскими счетами.

Напомним, 21 марта издание The Moscow Times сообщило, что крупные китайские банки перестали принимать платежи в юанях из России и стали возвращать такие трансакции клиентам. Отказ принимать платежи в юанях усложнит проведение расчетов для российских компаний, которые вынуждены открывать счета в "дружественных" странах, не попадающих под санкции Запада.