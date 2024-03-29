Два региона Украины остались без света из-за обстрелов ВС РФ: ограничения могут расширить

По информации энергетиков, аварийные отключения действуют в Криворожском районе. Кроме того, на Харьковщине обесточены около 200 тысяч потребителей.

В результате ночной атаки российских оккупантов 29 марта в двух регионах Украины ввели отключение электроэнергии. Ограничения действуют на Харьковщине и Криворожье. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В заметке отметили, что в Харьковской области ночью к ограничениям электроэнергии не прибегали, однако утром из-за роста потребления были введены графики почасовых отключений. По состоянию на 11:30 на Харьковщине обесточены около 200 тысяч потребителей.

Кроме того, из-за последствий ночной атаки ограничено потребление электроэнергии на Криворожье. В регионе с ночи действуют аварийные отключения.

"К вечеру при росте потребления, возможно применение мер ограничения потребления в других областях восточного и Днепровского регионов", — отмечают энергетики.

Сообщается, что даже после ночных атак врага, энергетическая система функционирует стабильно, и не предвидится никаких дефицитов электроэнергии.

Напомним, в ночь на 29 марта Вооруженные силы Российской Федерации осуществили массированный ракетный обстрел территории Украины. Враг атаковал территорию Украины "Кинжалами" и крылатыми ракетами. В частности, взрывы прогремели в Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

По данным Воздушных сил, россияне выпустили 99 ракет и ударных БПЛА типа Shahed. Силам обороны удалось перехватить и уничтожить 84 воздушные цели.