Блокада границы Украины: таможня выполнила план в марте, — Гетманцев

Блокирование польско-украинской границы в марте привело к тому, что украинский бюджет недополучил 6,3 млрд грн. Однако даже это не помешало таможне выполнить план по поступлениям в госбюджет в прошлом месяце.

Украинская таможня выполнила план по поступлению средств в государственный бюджет в марте полностью, даже несмотря на то, что долгое время польские фермеры блокировали польско-украинскую границу. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"В последний день марта имеем результат поступлений в бюджет за март 2024г. от платежей, администрируемых таможней. Индикативный показатель Минфина в 49,662 млрд грн выполнен полностью на 49,708 млрд грн. Выполнение 100%", — написал Гетманцев.

Он уточнил, что выполнение плана по поступлениям в государственный бюджет состоялось, несмотря на блокирование государственной границы польскими фермерами, в результате которого бюджет недополучил 6,3 млрд грн.

Напомним, 20 марта обнародован отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам экономической безопасности, в котором указано, что из-за польских фермеров Украина по итогам февраля 2024 года недополучила 7,7 миллиарда гривен. Эти поступления должны были попасть в государственный бюджет для финансирования Вооруженных сил, поскольку государство во время полномасштабной войны с Россией все полученные таможенные поступления направляет на финансирование обороны. То есть из-за блокады границы Украина теряет возможность финансировать собственную армию.

Утром 15 марта польские фермеры начали блокирование пункта пропуска "Хижне", расположенного на границе со Словацкой Республикой.

20 марта Госпогранслужба сообщила, что польские протестующие начали блокировать движение автобусов на КПП "Медика-Шегини" на границе с Украиной.

28 марта пресс-служба Государственной пограничной службы Украины заявила, что польские пограничники сообщили украинской стороне о том, что КПП "Угринов-Долгобичув" осуществляет пропуск грузовиков в обычном режиме. То есть польские фермеры временно завершили блокирование движения грузовиков в обоих направлениях — так продлится до 2 апреля.