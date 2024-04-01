Умеров на последнем месте: сколько украинские министры заработали за 2023 год (инфографика)

Согласно данным е-деклараций, больше всех за второй год полномасштабной войны заработал глава МИД Дмитрий Кулеба. Чуть меньший доход у министра юстиции Дениса Малюськи.

Кампания подачи электронных деклараций за 2023 год завершилась в Украине, и по данным НАПК, 664 тысячи чиновников отчитались о своих доходах, что немного меньше, чем в предыдущем году. Глядя на декларации членов правительства, стало известно, кто из них заработал больше всего в прошлом году. Соответствующую инфографику публикует издание "Слово и дело".

Лидером по размеру заработка в 2023 году стал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, чей доход составил 1 миллион 368,7 тысячи гривен, что немного больше, чем в 2022 году (1,2 млн гривен).

На втором месте оказался министр юстиции Денис Малюська, заработавший за год 1 миллион 235,2 тысячи гривен.

Глава МВД Игорь Клименко (назначенный 3 февраля), бывший министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, министр энергетики Герман Галущенко, министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец, министр социальной политики Оксана Жолнович, министр финансов Сергей Марченко и глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заработали в прошлом году каждый по около 1,1 миллиона гривен.

Зарплату чуть больше миллиона гривен задекларировали также и.о. министр молодежи и спорта Матвей Бедный, и.о. министр культуры Ростислав Карандеев и министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Годовые доходы министров за 2023 год согласно электронным декларациям Фото: Слово и Дело

Министр образования и науки Оксен Лисовой заработал 982 тысячи гривен.

Приблизительно одинаковые зарплаты задекларировали вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (978,7 тысячи гривен), первый вице-премьер Юлия Свириденко (976 тысяч гривен), премьер-министр Денис Шмыгаль (974,8 тысячи гривен), вице-премьер Ирина Верещук (974,7 тысячи гривен), вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков (974,5 тысячи гривен), министр аграрной политики Николай Сольский (971,5 тысячи гривен), вице-премьер по инновации, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров (969,3 тысячи гривен).

Министр по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, назначенный в марте, получил 890,1 тысяч гривен зарплаты.

Меньше всех в 2023 году заработал Рустем Умеров – 442,3 тысячи гривен, однако он был назначен министром обороны лишь 3 сентября прошлого года.

Напомним, бывший руководитель Самборского районного ТЦК Сергей Бабич задекларировал 8,3 млн гривен доходов, два жилых дома, шесть квартир, несколько земельных участков и внедорожник Lexus.

Также напомним, 8 марта стало известно, что украинским чиновникам, которые ежегодно подают декларации о доходах онлайн, ввели новую услугу на портале "Дія". По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, при декларировании чиновники должны вносить информацию не только о себе, но и о членах семьи. Последних избавили от необходимости собирать документы об активах и заказывать справку о доходах.