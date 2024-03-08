"Дія" ввела важную услугу для чиновников: как изменится подача деклараций

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, при декларировании чиновники должны вносить информацию не только о себе, но и о членах семьи. Последних избавили от необходимости собирать документы об активах и заказывать справку о доходах.

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Украинским чиновникам, которые ежегодно подают декларации о доходах онлайн, ввели новую услугу на портале "Дія". Как написал в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров, отныне не нужно собирать немалое количество документов.

По его словам, во время декларирования чиновникам нужно отчитываться не только о себе, но и о представителях своей семьи.

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"Раньше родственникам нужно было искать и собирать документы о недвижимости, машинах, других активах, заказывать справку о доходах, а теперь — несколько кликов в "Дії", — говорится в сообщении.

По нововведенной процедуре, декларант с портала Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) будет отправлять представителю семьи запрос в "Дію". Когда он подтвердит запрос, НАПК соберет информацию о его активах и доходах из реестров и сразу передаст декларанту в форме, как нужно указывать в декларации.

"Это первая, но не последняя совместная услуга с НАПК. Электронное декларирование — это о подотчетности и ответственности должностных лиц. Взаимодействие между реестрами делает процесс декларирования прозрачным, удобным и автоматическим. Открытые данные, открытые декларации — основа антикоррупционной работы власти", — подчеркнул Федоров.

Между тем на сайте НАПК отметили, что новая услуга заработала с 8 марта 2024 года. Там также подробно объяснили, как получить данные для декларации в отношении членов семьи с помощью приложения "Дія". Итак, для этого нужно:

открыть личный кабинет Реестра деклараций;

открыть раздел "Данные для декларации";

кликнуть на кнопку "Сформировать справку".

нажать на "Добавить члена семьи", заполнить данные, указав фамилию, имя и отчество, налоговый номер члена семьи и нажать "Сохранить";

нажать "Получить данные" напротив каждого указанного представителя семьи.

Отмечается, что представителю семьи нужно подтвердить запрос в течение 24 часов. Когда это произойдет, то в разделе "Данные для декларации" появится примечание "Согласование получено". После этого в личном кабинете Реестра деклараций нужно:

нажать на "Сформировать справку";

далее на электронный ящик приходит сообщение о сформированной справки. Документ нужно просмотреть в Реестре, нажав на "Просмотреть справку".

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Напомним, в конце 2023 года НАПК открыло электронные декларации народных депутатов и других госслужащих. 19 февраля глава комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев заявил, что в Украине, несмотря на войну, выросло количество миллионеров.