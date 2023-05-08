Готовим по-литовски: Кугелис – картофельная запеканка с беконом

Эта картофельная запеканка, похожая на большой запеченный драник, который очень просто готовить.

У наших замечательных соседей литовцев есть прекрасное национальное блюдо – кугелис. В Беларуси это блюдо известно под названием "картофельная бабка", кстати, подобные запеканки есть в еврейской и немецкой кухне. Рецепт кугелиса, который предлагает вам Фокус, содержит простые ингредиенты и если вы любите картофельные запеканки, то он вам должен понравиться.

Кугелис – картофельный пирог с беконом

Ингредиенты:

10 крупных картофелин;

1 большая луковица;

250 г бекона;

6 яиц;

250 мл молока

60 мл растительного масла

2 чайные ложки соли

1/4 чайной ложки черного перца

1/4 чайной ложки мускатного ореха

Предварительно разогрейте духовку до 180°C и смажьте форму для запекания маслом или сливочным маргарином.

Нарежьте бекон на небольшие кусочки и обжарьте на сковороде до хрустящего состояния. Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Нарежьте лук на тонкие полукольца и обжарьте на том же жире от бекона до золотистого цвета. Выложите на отдельную тарелку.

Отварите два картофеля в подсоленной воде до мягкости, а затем раздавите вилкой или протри через пресс. Остальные картофелины очистите и натрите на терке с мелкими отверстиями. Отожмите из них лишнюю жидкость.

В большой миске взбейте яйца с молоком, маслом, солью, перцем и мускатным орехом. Добавьте пюре из картофеля и хорошо перемешайте.

В другой миске смешайте натертый картофель с беконом и луком. Переложите в форму для запекания и разровняйте поверхность.

Залейте картофельную смесь яично-молочной смесью и поставьте в духовку на 50-60 минут или до золотистой корочки.

Выньте кугелис из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей. Нарежьте на порционные куски и подавайте со сметаной или сливочным соусом.

Приятного аппетита! А еще к кугелису отлично подойдет вкуснейший салат с ветчиной и помидорами.