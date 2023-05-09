Битые огурцы: рецепт оригинальной закуски под шашлыки
Приготовление таких огурцов займет не более 15 минут.
Вкусных закусок под мясо много не бывает, особенно сейчас, когда настало время пикников на природе. Битые огурцы – удивительно вкусное блюдо, о котором знают далеко не все. Рекомендуем приготовить их по рецепту из блога "Рецепты на каждый день" и уверяем, что оно станет одним из самых популярных в вашем летнем меню.
Битые огурцы
Ингредиенты:
- огурцы – 500 гр;
- чеснок – 4 зубчика;
- перец чили – по вкусу;
- рисовый уксус – 2 ст. л;
- соевый соус – 2 ст. л;
- сахар – 2 ч. л;
- растительное масло – 2 ст. л;
- соль – по вкусу;
- кунжут – 2 ч. л;
- кинза – пучок.
Способ приготовления:
Свежие огурцы помыть, разрезать вдоль пополам. Взять деревянную скалку и хорошо отбить огурцы, чтобы они потрескались. Маринад попадет в трещины, благодаря чему они быстрее пропитаются. Главное – не перестараться и не поломать овощи.
Отбитые огурцы нарезать наискосок кусочками и переложить в салатную миску. К огурцам добавить соль, сахар, уксус, соевый соус, перемешать. Дать овощам постоять минут 10.
Мелко нарубить чеснок, кинзу и острый перец. Отправить их в салатник к огурцам, добавить кунжут, перемешать, заправить растительным маслом. Вкуснейшая закуска готова.
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