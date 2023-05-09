Битые огурцы: рецепт оригинальной закуски под шашлыки

Приготовление таких огурцов займет не более 15 минут.

Вкусных закусок под мясо много не бывает, особенно сейчас, когда настало время пикников на природе. Битые огурцы – удивительно вкусное блюдо, о котором знают далеко не все. Рекомендуем приготовить их по рецепту из блога "Рецепты на каждый день" и уверяем, что оно станет одним из самых популярных в вашем летнем меню.

Битые огурцы

Ингредиенты:

огурцы – 500 гр;

чеснок – 4 зубчика;

перец чили – по вкусу;

рисовый уксус – 2 ст. л;

соевый соус – 2 ст. л;

сахар – 2 ч. л;

растительное масло – 2 ст. л;

соль – по вкусу;

кунжут – 2 ч. л;

кинза – пучок.

Способ приготовления:

Свежие огурцы помыть, разрезать вдоль пополам. Взять деревянную скалку и хорошо отбить огурцы, чтобы они потрескались. Маринад попадет в трещины, благодаря чему они быстрее пропитаются. Главное – не перестараться и не поломать овощи.

Отбитые огурцы нарезать наискосок кусочками и переложить в салатную миску. К огурцам добавить соль, сахар, уксус, соевый соус, перемешать. Дать овощам постоять минут 10.

Мелко нарубить чеснок, кинзу и острый перец. Отправить их в салатник к огурцам, добавить кунжут, перемешать, заправить растительным маслом. Вкуснейшая закуска готова.

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