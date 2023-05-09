Блюдо для мангала. Рецепт вкусного шашлыка из семги

Даже если вы любите мясо, то всегда приятно внести разнообразие.

Шашлык из семги может стать прекрасной альтернативой обычному мясному. Во-первых, он более легкий, чем тот, что готовится из свинины или баранины. Во-вторых, шашлык из рыбы значительно полезнее. И, наконец, он получается очень нежным и вкусным. Главное, помните, маринад для такого шашлыка должен быть деликатным, чтобы не перебить вкус рыбы. Фокус расскажет, как его приготовить.

Шашлык из семги

Ингредиенты:

филе семги — 500 г;

красный сладкий перец – 1/2 шт.;

зеленый сладкий перец – 1/2 шт.;

желтый сладкий перец – 1/2 шт.;

оранжевый сладкий перец – 1/2 шт.;

крупная красная луковица – 1/2 шт.;

лимон – 1 шт.;

оливковое масло – 2 ст. л.;

соль, свежемолотый черный перец – по вкусу.

Подготовьте ингредиенты для шашлыка из семги. Рыбное филе вымойте и хорошо обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте крупными кубиками и сложите в большую миску.

Стручки сладкого перца вымойте и обсушите. Удалите семена и перегородки. Мякоть нарежьте крупными квадратами, так чтобы они подходили по размеру к кусочкам рыбы.

Очистите половинку красной луковицы. Разберите на чешуйки. Каждую нарежьте квадратами или просто крупным ломтиками. Ориентируйтесь на кубики рыбного филе.

Филе семги посолите и поперчите по вкусу. Лимон вымойте и разрежьте пополам. Из половинки выжмите сок и смешайте его с парой столовой ложек воды. Полейте рыбу и оставьте на 20 минут при комнатной температуре.

Филе семги слегка обсушите бумажными полотенцами. Затем нанижите на шампуры, перемежая сладким перцем и красным луком. Смажьте с помощью кисточки оливковым маслом.

Шампуры с семгой и овощами поместите на мангал. Жарьте шашлык над горячими углями до готовности сначала с одной, затем с другой стороны.

На стол подайте с ломтиками лимона.

Также вы можете приготовить вкусный шашлык из курицы. Главное, подобрать отличный маринад.