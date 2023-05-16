Идеально к мясу. Рецепт очень быстрого и вкусного томатного соуса

На приготовление этого соуса не понадобится много времени и ингредиентов.

Продолжая тему различных вкусных соусов к мясу, предлагаем попробовать приготовить новое блюдо по рецепту известного кулинарного блогера Кристины Азизян. Такой соус не только вкусен, но и полезен, поскольку в нем нет майонеза и прочих не очень полезных ингредиентов. Он идеально подойдет к шашлыкам или запеченному мясу.

Соус к мясу

Ингредиенты:

чеснок – 3-4 зубчиков (можно меньше);

томатная паста – 2-3 ст. л;

соль – 1/2 ч. л;

сахар – 1 ч. л;

черный перец – 1/2 ч. л;

зелень: укроп и петрушка, (можно взять только укроп);

растительное масло – 1-2 ст. л;

кипяченая теплая вода – 100 гр.

Способ приготовления:

Все перечисленные ингредиенты смешать в блендере. Густота соуса будет зависеть от густоты томатной пасты, также можно по своему усмотрению регулировать количество воды.

Готовый соус перелить в соусницу и можно подавать на стол к мясу.

Ранее Фокус писал, как приготовить идеальную закуску для шашлыков из помидоров, а также делился рецептом битых огурцов, которые так же хорошо подходят к мясу и другим блюдам.