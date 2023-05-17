Очень вкусный сырный рулет с курицей: пошаговый рецепт
При желании количество продуктов можно увеличить в зависимости от того, скольких человек вы планируете накормить.
Рулет с курицей и сырной корочкой – что может быть аппетитнее на ужин? Приготовить его очень легко по рецепту из блога "Рецепты каждый день". Такое блюдо подойдет и для того, чтобы порадовать им гостей.
Сырный рулет с курицей:
Ингредиенты:
- яйцо – 2 шт;
- твердый сыр – 80 гр;
- куриная грудка(отварная) – 100 гр;
- натуральный йогурт – 75 гр;
- специи – по вкусу.
Способ приготовления:
Сыр натереть на крупной терке, смешать сыр с яйцами и третью натурального йогурта. Вылить в силиконовую форму/коврик/пергаментную бумагу и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
Пока рулет готовится, нужно нарезать курицу, смешать мясо с оставшимся йогуртом, добавить специи. Вытащить яичный блинчик из духовки. Равномерно разложить куриную начинку, завернуть рулетом и выпекать еще 5-10 минут.
При подаче можно посыпать зеленью.
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