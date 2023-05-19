Рыбные палочки и гарам масала – прекрасное сочетание

Эти хрустящие рыбные палочки с индийской приправой — отличная пятничная закуска после тяжелой трудовой недели.

Рыбное филе трески и немного экзотических приправ – это все что нужно, чтобы приготовить великолепную закуску по рецепту Фокуса. Это отличный способ разнообразить ваше меню и порадовать не только себя, но и детей. Специи гарам масала — это смесь измельченных специй, широко используемая в индийской кухне и их можно приобрести в Украине.

Рыбные палочки

Ингредиенты:

масло для смазывания;

450 г филе трески;

1 чайная ложка соли, по вкусу;

30 г муки;

1 чайная ложка гарам масалы;

1/2 чайной ложки кайенского перца;

свежесмолотый черный перец по вкусу;

1 большое яйцо;

80 мл цельного молока;

60 г панировочных сухарей.

Разогрейте духовку до 200°C. Смажьте противень маслом или застелите его бумагой для выпечки. Порежьте рыбу на одинаковые палочки размером примерно 10 на 2 см. Посолите их половиной чайной ложки соли и оставьте в стороне.

Смешайте муку, гарам масалу, кайенский перец, оставшуюся соль и немного черного перца. Затем взбейте яйцо с молоком и приготовьте панировочные сухари. Обваляйте каждую палочку из рыбы в муке, затем обмакните в яично-молочную смесь, затем обваляйте в панировочных сухарях, хорошо прижимая их к рыбе. Выкладывайте палочки на подготовленный противень, не давая им соприкасаться друг с другом.

Поставьте противень в духовку и запекайте палочки до золотистой корочки и легкого отделения рыбы по слоям, около 12 минут, переворачивая их на каждые 5-6 минут. Подавайте горячими со свежими овощами или соусом по вашему выбору. Наслаждайтесь!

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