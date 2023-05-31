Вкусный и полезный салат "Баварский": простой рецепт блюда на ужин
Такой салат подойдет для тех, кто следит за своей фигурой.
Если хочется на ужин чего-то вкусного и в то же время легкого, чтобы не перегружать желудок перед сном, рекомендуем приготовить салат "Баварский", в основе которого – диетическое и полезное мясо индейки. Отсутствие майонеза делает это блюдо еще более полезным, поэтому оно подойдет для тех, кто следит за своим питанием. Рецептом поделились в блоге "Рецепты каждый день".
Салат "Баварский"
Ингредиенты:
- грудка индейки – 200 гр;
- твердый сыр – 70 гр;
- большой помидор – 1 шт;
- ржаной хлеб – 2 кусочка;
- зубчик чеснока;
- пучок зелени.
Для заправки:
- сметана – 1 ст. л;
- горчица – 1 ч. л.
- соевый соус – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Грудку индейки (сырую) порезать на тонкие ломтики и пожарить до готовности на сухой сковороде по три минуты с каждой стороны. Нарезать крупными кубиками сыр и помидор. Подсушить хлеб на сковороде, натереть чесноком и корочки разрезать на кубики, это будут сухарики для салата. Зелень мелко порубить. Все ингредиенты сложить в салатник. В конце сделать заправку, добавить ее к остальным продуктам, и все тщательно перемешать.
Ранее Фокус писал, как приготовить батон в духовке в рукаве.