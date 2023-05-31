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Еда

Вкусный и полезный салат "Баварский": простой рецепт блюда на ужин

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Фото: t.me/topretsept

Такой салат подойдет для тех, кто следит за своей фигурой.

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Если хочется на ужин чего-то вкусного и в то же время легкого, чтобы не перегружать желудок перед сном, рекомендуем приготовить салат "Баварский", в основе которого – диетическое и полезное мясо индейки. Отсутствие майонеза делает это блюдо еще более полезным, поэтому оно подойдет для тех, кто следит за своим питанием. Рецептом поделились в блоге "Рецепты каждый день".

Салат "Баварский"

Ингредиенты:

  • грудка индейки – 200 гр;
  • твердый сыр – 70 гр;
  • большой помидор – 1 шт;
  • ржаной хлеб – 2 кусочка;
  • зубчик чеснока;
  • пучок зелени.

Для заправки:

  • сметана – 1 ст. л;
  • горчица – 1 ч. л.
  • соевый соус – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Грудку индейки (сырую) порезать на тонкие ломтики и пожарить до готовности на сухой сковороде по три минуты с каждой стороны. Нарезать крупными кубиками сыр и помидор. Подсушить хлеб на сковороде, натереть чесноком и корочки разрезать на кубики, это будут сухарики для салата. Зелень мелко порубить. Все ингредиенты сложить в салатник. В конце сделать заправку, добавить ее к остальным продуктам, и все тщательно перемешать.

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