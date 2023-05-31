Смачний і корисний салат "Баварський": простий рецепт страви на вечерю

Такий салат підійде для тих, хто слідкує за своєю фігурою.

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Якщо хочеться на вечерю чогось смачного та водночас легенького, щоб не перевантажувати шлунок перед сном, рекомендуємо приготувати салат "Баварський", в основі якого дієтичне та корисне м'ясо індички. Відсутність майонезу робить цю страву ще кориснішою, тому вона підійде для тих, хто стежить за своїм харчуванням. Рецептом поділилися в блозі "Рецепти щодня".

Салат "Баварський"

Інгредієнти:

грудка індички — 200 г;

твердий сир — 70 г;

великий помідор — 1 шт.;

житній хліб — 2 шматочки;

зубчик часнику;

пучок зелені.

Для заправки:

сметана — 1 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

соєвий соус — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Грудку індички (сиру) порізати на тонкі скибочки та посмажити до готовності на сухій сковороді по три хвилини з кожного боку. Нарізати великими кубиками сир і помідор. Підсушити хліб на сковороді, натерти часником і скоринки розрізати на кубики, це сухарики для салату. Зелень дрібно порубати. Усі інгредієнти скласти в салатник. Насамкінець зробити заправку, додати її до інших продуктів і все ретельно перемішати.

Раніше Фокус писав, як приготувати батон у духовці в рукаві.