Батон у рукаві: незвичайний спосіб приготування улюбленої випічки

Батони виходять м'якими і довго не черствіють.

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Дріжджове тісто вимагає вправності та терпіння, але вироби з нього виходять дуже смачні. Сьогодні ми пропонуємо приготувати неймовірно м'який та хрумкий батон у рукаві за рецептом кулінарної блогерки Світлани Браун. Упевнені, такий спосіб випікання пробував далеко не кожен.

Батон у рукаві

Інгредієнти на два батони:

вода – 400 мл;

сіль — 1-1,5 ч. л;

сухі дріжджі – 7 г (свіжі – 21 г);

цукор – 1 ст. л;

олія – 5 ст. л;

борошно – близько 650 г.

Спосіб приготування:

У теплу воду додати дріжджі, цукор і все добре перемішати, додати олію та сіль. Просіяти борошно і замішати тісто, яке злегка липне до рук. Поставити його в тепле місце на годину-дві.

Коли тісто добре підійде, розділити його навпіл і сформувати два батони. Потім кожен із них покласти в окремий рукав для запікання і зав'язати з обох боків.

Перед випіканням залишити на 15 хвилин, а потім відправити в духовку, попередньо розігріту до 200 градусів, на 30 хвилин.

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