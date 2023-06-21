Пикантный акцент: рецепт острого соуса к шашлыкам

В холодильнике такой соус может храниться до семи дней.

Продолжая тему соусов к мясу, не можем обойти вниманием рецепт острого соуса, который усилит вкус шашлыков и любого мяса на гриле. Его приготовление не займет много времени, а сам соус станет ярким вкусовым акцентом любого пикника. Рецептом соуса поделились в кулинарном телеграмм-канале "Рецепты каждый день".

Острый соус к мясу

Ингредиенты:

помидоры – 500 гр;

красный болгарский перец – 300 гр;

перец острый – 1 стручок;

чеснок – 3 зубчика;

сахар – 1 ч. л;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Болгарский перец и острый перец помыть, тщательно очистить от семян, нарезать кусочками, сложить в блендер. Туда же, в чашу, добавить помытые и порезанные помидоры, нарезанный чеснок и все овощи перебить до однородности.

Получившуюся массу перелить в сотейник, довести до кипения, затем добавить сахар и уварить до загустения на медленном огне на протяжении 10-15 минут.

В конце варки посолить по вкусу.

Хранить в плотно закрытой банке в холодильнике до семи дней.

Ранее Фокус писал, как приготовить быстрый соус бешамель по рецепту Евгения Клопотенко.