Как приготовить грузинские бадриджани: самые вкусные рулетики из баклажанов

В грузинской кухне много специй овощей и орехов. И это очень вкусно.

Бадриджани — это популярное грузинское блюдо, которое можно приготовить дома без особых усилий. Просто нужно запастись всеми ингредиентами. Специи придают особый аромат, а орехи – приятную пикантность. Рецептом поделились на сайте Viva georgia.

Бадриджани

Ингредиенты:

баклажаны — 4 шт.;

грецкие орехи — 200 гр.;

одна луковица;

пучок петрушки;

пучок кинзы;

чеснок — 3-4 зубчика;

молотый кориандр, красный перец и хмели-сунели — по щепотке;

соль — по вкусу;

растительное масло для жарки.

Баклажаны порежьте тонкими пластинками вдоль. Замочите на 15-20 минут в соленой воде. После такой обработки баклажаны не будут слишком сильно впитывать масло при жарке и блюдо получится не слишком жирным и нежным. Перед жаркой промокните ломтики баклажанов салфеткой. Обжарьте с обеих сторон.

Уже готовые жареные баклажаны выкладывайте не на тарелку, а на салфетку — она впитает лишний жир.

Теперь готовьте начинку. С помощью блендера или мясорубки измельчите грецкие орехи и лук. Добавьте к этой массе мелко нарезанную кинзу и петрушку, молотый кориандр, специи и уксус. По вкусу добавьте измельченный чеснок. Если масса получилась слишком густая, разбавляем кипяченой холодной водой.

Распределите начинку по всей поверхности жареных баклажанов и сверните рулетики. Сверху украсьте зеленью. Также можно посыпать рулетики зернами граната.

Бадриджани готовы! Теперь нужно обязательно их на час поставить в холодильник, чтобы пропитались, и можно подавать к столу. Дополните ужин бокалом белого грузинского вина.

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