Слоеный суши-салат: как быстро и без хлопот приготовить любимое блюдо
Перед подачей салат необходимо полить соевым соусом.
Суши стали таким же привычным блюдом в Украине, как пицца или паста. Их можно попробовать в многочисленных кафе и ресторанах, а можно приготовить и дома. Если же у вас нет желания возиться с ними, создавая идеальные формы, предлагаем альтернативу: слоеный суши-салат от кулинарного блогера Кристины. Готовить его куда проще, чем традиционные суши, а по вкусу он ничем не уступает оригиналу.
Слоеный суши-салат
Ингредиенты:
- рис — 150 гр;
- нори — 1-2 листика;
- творожный сыр — 150 гр;
- свежий огурец — 1-2 шт;
- авокадо — 1 шт;
- слабосоленые форель или семга — 300 гр.
Способ приготовления:
Рис отварить. Как правильно это сделать, мы уже рассказывали. Готовый рис пересыпать в глубокую миску. Туда же соломкой порезать листы нори и перемешать. Огурцы помыть, почистить и нарезать кубиками. Авокадо очистить и нарезать так же, рыбу порезать кубиками.
На блюдо для салата выложить послойно ингредиенты. Первым слоем идет рис, затем – творожный сыр, потом огурцы, рыба и снова сыр. Далее – авокадо, рис и снова рыба. Все посыпать кунжутом, а при подаче салат полить соевым соусом.
Чтобы салат получился более аккуратным, можно при его формировании воспользоваться разъемной формой.
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