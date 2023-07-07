Слоеный суши-салат: как быстро и без хлопот приготовить любимое блюдо

Перед подачей салат необходимо полить соевым соусом.

Суши стали таким же привычным блюдом в Украине, как пицца или паста. Их можно попробовать в многочисленных кафе и ресторанах, а можно приготовить и дома. Если же у вас нет желания возиться с ними, создавая идеальные формы, предлагаем альтернативу: слоеный суши-салат от кулинарного блогера Кристины. Готовить его куда проще, чем традиционные суши, а по вкусу он ничем не уступает оригиналу.

Слоеный суши-салат

Ингредиенты:

рис — 150 гр;

нори — 1-2 листика;

творожный сыр — 150 гр;

свежий огурец — 1-2 шт;

авокадо — 1 шт;

слабосоленые форель или семга — 300 гр.

Способ приготовления:

Рис отварить. Как правильно это сделать, мы уже рассказывали. Готовый рис пересыпать в глубокую миску. Туда же соломкой порезать листы нори и перемешать. Огурцы помыть, почистить и нарезать кубиками. Авокадо очистить и нарезать так же, рыбу порезать кубиками.

На блюдо для салата выложить послойно ингредиенты. Первым слоем идет рис, затем – творожный сыр, потом огурцы, рыба и снова сыр. Далее – авокадо, рис и снова рыба. Все посыпать кунжутом, а при подаче салат полить соевым соусом.

Чтобы салат получился более аккуратным, можно при его формировании воспользоваться разъемной формой.

Ранее Фокус писал, как приготовить суши-торт и ленивые суши.