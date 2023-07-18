Для тех, кто на диете: рецепт итальянского салата с клубникой и авокадо (видео)

Салат получается легким, питательным и с необычным вкусом.

Если вы на диете, но хочется чего-то вкусного, яркого и по-настоящему летнего, предлагаем воспользоваться рецептом кулинарного блогера Кристины Азизян и приготовить итальянский салат с клубникой и авокадо. Вкус у такого блюда получается очень интересным благодаря необычному сочетанию ингредиентов, и наверняка станет одним из самых любимых.

Итальянский салат

Ингредиенты:

руккола;

клубника;

авокадо;

кедровые орешки;

сыр моцарелла (или бри, камамбер);

оливковое масло;

лимонный сок;

перец чили – по желанию.

Способ приготовления:

Рукколу порвать руками, авокадо почистить и порезать на кусочки, клубнику, если крупная, порезать на четыре части, если мельче – пополам, сыр порезать кубиками или, если это моцарелла, выложить целыми шариками. В глубокую миску добавить остальные ингредиенты, полить оливковым маслом, лимонным соком и все хорошо перемешать.

При подаче такой салат удивит всех невероятным ароматом и свежестью.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат с курицей и пекинской капустой, который тоже полезен для тех, кто следит за правильным питанием или соблюдает диету.